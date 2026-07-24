Армия России освободила Захаровку и Ивашкино в Харьковской области

Российские военные установили контроль над еще двумя населенными пунктами в Харьковской области. Об этом рассказали в Минобороны.

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Речь идет о селах Захаровка и Ивашкино, отмечает RT. Территорию освободили подразделения группировки войск «Север».

Ранее Вооруженные силы России взяли под контроль город Белицкое в Донецкой Народной Республике.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ХарьковСпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

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