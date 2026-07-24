Армия России освободила Захаровку и Ивашкино в Харьковской области
24 июля 202612:36
Юлия Савченко
Российские военные установили контроль над еще двумя населенными пунктами в Харьковской области. Об этом рассказали в Минобороны.
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