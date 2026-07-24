Милый мой бухгалтер: Какие профессии справились с конкуренцией ИИ
Роман Волков заявил НСН, что бухгалтеры, водители и курьеры доказали, что изменения на рынке труда из-за ИИ и роботов не произойдут слишком быстро.
Давно шли разговоры о том, что скоро профессия бухгалтера будет не нужна. Как показывает практика, спрос на бухгалтеров сейчас только растет, заявил НСН ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Роман Волков.
Меньше половины - около 40% - молодых специалистов в России считают, что их профессии уязвимы перед автоматизацией, при этом более старшие поколения таких процессов боятся меньше, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на исследование Лаборатории нейронаук и поведения человека "Сбера". Волков назвал ряд профессий, которые уже справились с новыми вызовами.
«Почему старшее поколение меньше переживает? Они поняли, что все не так быстро. Риск вытеснения человека из различных профессий есть, но, как показывает практика, ожидания оказываются завышенными, чем на практике. Давно шли разговоры о том, что скоро профессия бухгалтера будет не нужна. Как показывает практика, спрос на бухгалтеров сейчас только растет. Примерно десять лет назад также говорили, что наступает эра беспилотного транспорта, водители будут не нужны, особенно водители грузовых машин. Были прогнозы, что уже к 2020-2025 году эта профессия будет заменена частично. Сейчас мы видим, что такой транспорт развивается, но водители все еще нужны, они востребованы и даже где-то есть дефицит. Еще один пример – бум на профессию курьера, хотя у нас уже развивается доставка роботами. Практика показывает, что человеческий труд остается востребованным», - отметил он.
Темпы прироста зарплат у рабочих профессий в России за последний год замедлились, однако промышленность по-прежнему нуждается в широком спектре работников. Об этом в комментарии НСН заявила глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
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