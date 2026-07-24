Китай внес 14 компаний ЕС в список экспортного контроля в ответ на новые санкции

Ранее Брюссель объявил о введении очередного пакета антироссийских санкций, который включает ограничения против отдельных лиц и иностранных компаний. В черный список попали 14 организаций из материкового Китая и Гонконга.

Как отметили в министерстве, в ответ на злонамеренные действия ЕС и «в целях защиты национальной безопасности и интересов страны» КНР решила включить 14 субъектов из ЕС в список экспортного контроля.

