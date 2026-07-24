В Иране заявили об уничтожении здания дата-центра Amazon в Бахрейне

«Поборники ислама в ходе 27 волны операции "Победа 2" в завершение предыдущей операции против дата-центра американской компании Amazon… атаковали и уничтожили оставшееся здание этого центра», - указано в сообщении.

В КСИР отметили, что центр играл важную роль в сборе разведывательной информации для армии США.

Ранее Иран пригрозил IT-компаниям Amazon, Google и Microsoft перерезать подводные кабели в Ормузском проливе, которые соединяют трафик Европы, Азии и стран Персидского залива, если корпорации не заплатят Тегерану за их использование.

