Файзуллин: По итогам года в России построят 100 млн кв. м жилья

По словам главы Минстроя, регионы поэтапно идут к такому вводу.

«Да, сложности есть, и сложности, связанные с логистикой, и где-то связанные с безопасностью строительства объектов. Строители всегда преодолевают все препятствия, поэтому задача тоже будет выполнена», - подчеркнул Файзуллин.

По итогам прошлого года в стране было введено свыше 108 млн кв. м жилья - на 0,4% больше, чем годом ранее.

Между тем доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук Мария Ермилова в пресс-центре НСН заявила, что сегодня недвижимость утратила статус инвестиционного инструмента.

