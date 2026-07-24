Файзуллин: По итогам года в России построят 100 млн кв. м жилья
Около 100 млн квадратных метров жилья планируют построить в России по итогам 2026 года. Об этом рассказал ТАСС министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.
По словам главы Минстроя, регионы поэтапно идут к такому вводу.
«Да, сложности есть, и сложности, связанные с логистикой, и где-то связанные с безопасностью строительства объектов. Строители всегда преодолевают все препятствия, поэтому задача тоже будет выполнена», - подчеркнул Файзуллин.
По итогам прошлого года в стране было введено свыше 108 млн кв. м жилья - на 0,4% больше, чем годом ранее.
Между тем доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук Мария Ермилова в пресс-центре НСН заявила, что сегодня недвижимость утратила статус инвестиционного инструмента.
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