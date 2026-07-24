Паулс не стал осуждать власти Латвии за запрет своих композиций
24 июля 202612:25
Юлия Савченко
Композитор, бывший министр культуры Латвии Раймонд Паулс не стал осуждать власти республики за запрет на трансляцию своих произведений. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru.
Музыкант отметил, что не будет комментировать решение властей Латвии.
«Пусть запрещают. Кто имеет власть, пусть решает», — заявил Паулс.
Ранее Сейм Латвии утвердил во втором чтении поправки, которые запрещают транслировать на радио произведения, созданные находящимися под санкциями лицами. В перечень запрещенных вошли восемь произведений Паулса.
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