Паулс не стал осуждать власти Латвии за запрет своих композиций

Композитор, бывший министр культуры Латвии Раймонд Паулс не стал осуждать власти республики за запрет на трансляцию своих произведений. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru.

Музыкант отметил, что не будет комментировать решение властей Латвии.

«Пусть запрещают. Кто имеет власть, пусть решает», — заявил Паулс.

Ранее Сейм Латвии утвердил во втором чтении поправки, которые запрещают транслировать на радио произведения, созданные находящимися под санкциями лицами. В перечень запрещенных вошли восемь произведений Паулса.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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