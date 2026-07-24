Аудиокниги можно перезаписывать, ставить по ним спектакли, а также с ними активно экспериментируют, рассказал в пресс-центре НСН генеральный директор группы компаний «Литрес» Сергей Анурьев.



По итогам 2025 года российский книжный рынок показал заметный рост: его объем достиг около 111 млрд рублей, увеличившись примерно на 13% за год. При этом рост оказался связан не только с увеличением интереса к чтению, но и с повышением стоимости книг: продажи бумажных изданий в натуральном выражении практически не изменились, а цифровой сегмент продемонстрировал значительный рост — около 45%. Анурьев связал это с аудиокнигами.