«Гарри Поттера переписали»: В «Литрес» объяснили, почему аудиокниги не теряют популярность
Аудиоформат имеет почти безграничный потенциал, заявил в пресс-центре НСН Сергей Анурьев.
Аудиокниги можно перезаписывать, ставить по ним спектакли, а также с ними активно экспериментируют, рассказал в пресс-центре НСН генеральный директор группы компаний «Литрес» Сергей Анурьев.
По итогам 2025 года российский книжный рынок показал заметный рост: его объем достиг около 111 млрд рублей, увеличившись примерно на 13% за год. При этом рост оказался связан не только с увеличением интереса к чтению, но и с повышением стоимости книг: продажи бумажных изданий в натуральном выражении практически не изменились, а цифровой сегмент продемонстрировал значительный рост — около 45%. Анурьев связал это с аудиокнигами.
«Аудиокниги имеют большой, почти безграничный потенциал. Каждые 20-25 лет они получают вторую жизнь — появляются новые фильмы, сериалы, многоголосые спектакли по теме. “Гарри Поттер” и так не сходил с первых мест в аудио сегменте в США, а теперь его перезаписали. Здесь можно проводить множество экспериментов. Авторы самиздата уже активно так делают, проводят конкурсы на голос того или иного персонажа», — подчеркнул он.
Ранее генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев раскрыл в пресс-центре НСН, где россияне покупают книги.
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