«Несмотря на травму». Российские стрелки завоевали серебро в Токио

Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов, который до Игр получил травму обоих плеч, принесли российской команде серебряные медали Олимпиады по стрельбе из пневматического пистолета.    

Россияне Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов завоевали серебро Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте. В финале они уступили китайскому дуэту Цзян Жансинь/Пан Вэй со счётом 14:16. Бронза ушла украинцам Елене Костевич и Олегу Омельчуку.

В начале года Черноусов получил травму, о которой ранее не рассказывал, а на пресс-конференции после турнира признался, что она повлияла на весь ход подготовки к ОИ и, возможно, на результат.

«Перед Олимпиадой я не распространялся об этом. Была травма обоих плеч. Серьезного ничего, но это внесло коррективы в подготовку: нельзя было делать большое количество физических упражнений, особенно это касается верхнего плечевого пояса. Также нельзя было сохранять прежние объемы специальных тренировок – стрельбы. История, как известно, не терпит сослагательного наклонения. Но если бы травмы не было, мне было бы гораздо легче здесь», - цитирует спортсмена спецкор "Радиоточки НСН" в Токио Наталья Шатова.

Серебряный призер вместе с тем отметил, что сейчас чувствует некоторое облегчение, потому что путь на Олимпиаду был не столь легок.

«Могу сказать, что результатом я доволен», - заявил он, отметив, что главное для восстановления после соревнований – это «хорошо отдохнуть душой».

Нередко приходится прибегать и к психотерапевтическим техникам для разгрузки.

«Разумеется, у каждого спортсмена есть свой набор техник, которые подходят именно ему. В числе основных – аутогенная тренировка (психотерапевтическая методика, направленная на восстановление динамического равновесия гомеостатических механизмов человеческого организма, нарушенных в результате стресса – НСН). Читаю специальную литературу, работаю с психологом», - признался Черноусов.
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Бацарашкина рассказала, что к психотерапевту она не ходит, чтобы справиться со стрессом и нагрузками.

«Поговорить с тренером, с родителями – и никакого психолога не нужно. Главное – хорошо поспать и хорошо поесть. Все остальное неважно», - считает спортсменка.

Она призналась, что выступление в финале ОИ было традиционно сложным.

«Каждый финал сложный, борьба в финале для каждого спортсмена проходит с сами собой. Это было сложно, но так вышло», - отметила Бацарашкина.

Олимпиада проходит в Токио с 23 июля по 8 августа. На данный момент в копилке у российских спортсменов 5 золотых медалей, 7 серебряных и 3 бронзовых.

За Олимпиадой в Токио с места событий следит специальный корреспондент НСН Наталья Шатова. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Олимпиада
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