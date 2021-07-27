«Несмотря на травму». Российские стрелки завоевали серебро в Токио

Россияне Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов завоевали серебро Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте. В финале они уступили китайскому дуэту Цзян Жансинь/Пан Вэй со счётом 14:16. Бронза ушла украинцам Елене Костевич и Олегу Омельчуку.

В начале года Черноусов получил травму, о которой ранее не рассказывал, а на пресс-конференции после турнира признался, что она повлияла на весь ход подготовки к ОИ и, возможно, на результат.

«Перед Олимпиадой я не распространялся об этом. Была травма обоих плеч. Серьезного ничего, но это внесло коррективы в подготовку: нельзя было делать большое количество физических упражнений, особенно это касается верхнего плечевого пояса. Также нельзя было сохранять прежние объемы специальных тренировок – стрельбы. История, как известно, не терпит сослагательного наклонения. Но если бы травмы не было, мне было бы гораздо легче здесь», - цитирует спортсмена спецкор "Радиоточки НСН" в Токио Наталья Шатова.

Серебряный призер вместе с тем отметил, что сейчас чувствует некоторое облегчение, потому что путь на Олимпиаду был не столь легок.

«Могу сказать, что результатом я доволен», - заявил он, отметив, что главное для восстановления после соревнований – это «хорошо отдохнуть душой».

Нередко приходится прибегать и к психотерапевтическим техникам для разгрузки.

«Разумеется, у каждого спортсмена есть свой набор техник, которые подходят именно ему. В числе основных – аутогенная тренировка (психотерапевтическая методика, направленная на восстановление динамического равновесия гомеостатических механизмов человеческого организма, нарушенных в результате стресса – НСН). Читаю специальную литературу, работаю с психологом», - признался Черноусов.