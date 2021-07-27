«Несмотря на травму». Российские стрелки завоевали серебро в Токио
Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов, который до Игр получил травму обоих плеч, принесли российской команде серебряные медали Олимпиады по стрельбе из пневматического пистолета.
Россияне Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов завоевали серебро Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте. В финале они уступили китайскому дуэту Цзян Жансинь/Пан Вэй со счётом 14:16. Бронза ушла украинцам Елене Костевич и Олегу Омельчуку.
В начале года Черноусов получил травму, о которой ранее не рассказывал, а на пресс-конференции после турнира признался, что она повлияла на весь ход подготовки к ОИ и, возможно, на результат.
«Перед Олимпиадой я не распространялся об этом. Была травма обоих плеч. Серьезного ничего, но это внесло коррективы в подготовку: нельзя было делать большое количество физических упражнений, особенно это касается верхнего плечевого пояса. Также нельзя было сохранять прежние объемы специальных тренировок – стрельбы. История, как известно, не терпит сослагательного наклонения. Но если бы травмы не было, мне было бы гораздо легче здесь», - цитирует спортсмена спецкор "Радиоточки НСН" в Токио Наталья Шатова.
Серебряный призер вместе с тем отметил, что сейчас чувствует некоторое облегчение, потому что путь на Олимпиаду был не столь легок.
«Могу сказать, что результатом я доволен», - заявил он, отметив, что главное для восстановления после соревнований – это «хорошо отдохнуть душой».
Нередко приходится прибегать и к психотерапевтическим техникам для разгрузки.
«Разумеется, у каждого спортсмена есть свой набор техник, которые подходят именно ему. В числе основных – аутогенная тренировка (психотерапевтическая методика, направленная на восстановление динамического равновесия гомеостатических механизмов человеческого организма, нарушенных в результате стресса – НСН). Читаю специальную литературу, работаю с психологом», - признался Черноусов.
Бацарашкина рассказала, что к психотерапевту она не ходит, чтобы справиться со стрессом и нагрузками.
«Поговорить с тренером, с родителями – и никакого психолога не нужно. Главное – хорошо поспать и хорошо поесть. Все остальное неважно», - считает спортсменка.
Она призналась, что выступление в финале ОИ было традиционно сложным.
«Каждый финал сложный, борьба в финале для каждого спортсмена проходит с сами собой. Это было сложно, но так вышло», - отметила Бацарашкина.
Олимпиада проходит в Токио с 23 июля по 8 августа. На данный момент в копилке у российских спортсменов 5 золотых медалей, 7 серебряных и 3 бронзовых.
За Олимпиадой в Токио с места событий следит специальный корреспондент НСН Наталья Шатова. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,1 млн+23 239 / сут.
Умерли
155 тыс.+727 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+16 200 / сут.
- На Сочи в третий раз обрушится опасный ливень
- Россию призвали смириться с поставками Украине беспилотников от Турции
- Стало известно о новом методе мошенничества в мессенджерах
- В Польше заявили о попытках спасти Европу от «Северного потока — 2»
- Кравчука подключили к аппарату ИВЛ
- Российский боксер Гаджимагомедов вышел в четвертьфинал Олимпиады
- Надувайте лодки. На Москву идет циклон, затопивший Европу
- Россияне завоевали серебро в стрельбе из пистолета
- В Забайкалье восстановлено движение поездов через реку Ареда
- Бывший полковник СБУ готов дать показания по иску России в ЕСПЧ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru