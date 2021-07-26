«Посвящаю победу маме». Золотой медалист Храмцов пережил страшную потерю за полгода до Олимпиады

«У Максима Храмцова в мае была сломана рука. В первом же поединке в Токио — рецидив. До руки дотронуться нельзя в принципе. А он становится олимпийским чемпионом. Просто история настоящего героя», — говорится в сообщении Telegram-канала Олимпийского комитета России.

На пресс-конференции после боя Храмцов заявил, что на каждый поединок выходил с полной уверенностью в себе.

«Я в себе не сомневался и наслаждался каждым боем. Это правда. Перед играми я был уверен, что выиграю золото. А зачем еще сюда приезжать? Я приехал выигрывать олимпийское золото», - передает его слова спецкор «Радиоточки НСН» в Токио.

После победы олимпийский чемпион отдал должное своему тренеру, Александру Вениаминовичу Лашпанову.

«Без тренера я бы ничего этого не добился. Он большая часть для меня в этом виде спорта, он мне очень помогает, мы постоянно с ним вместе. Он не видит свою семью, я не вижу свою. Он со мной постоянно: на сборах и тренировках. Я благодарен ему очень сильно, и он мне, думаю, тоже», - рассказал триумфатор.

Во время пресс-подхода Максим сообщил журналистам, что посвящает эту победу своей маме. Несмотря на потерю, он не хотел отказываться от участия в Олимпиаде.

«Посвящаю победу своей маме. Она умерла полгода назад. Мама очень хотела, чтобы я выиграл эту золотую олимпийскую медаль. Больше, чем я. Больше, чем кто-либо другой. Она очень этого хотела. И я ни в коем случае не мог сюда не приехать», — сказал Храмцов журналистам.