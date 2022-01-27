В сборной России по биатлону перед Олимпиадой зафиксировали случай заражения COVID-19
Руководитель сервис-группы сборной России по биатлону Александр Печерский заразился коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР).
Отмечается, что Печерский сдал положительный тест на инфекцию и не сможет помочь национальной команде на Олимпийских играх в Пекине. Специалиста заменит Дмитрий Блинов.
Отмечается, что тесты на коронавирус у других членов команды отрицательные, пишет RT.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Соревнования биатлонистов стартуют 5 февраля, спортсмены начнут со смешанной эстафеты.
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