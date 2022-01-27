Четыре члена сборной России по биатлону не смогли вылететь на Олимпиаду в Пекин

Российских биатлонисток Ирину Казакевич и Валерию Васнецову, а также старшего тренера женской команды Михаила Шашилова и массажиста Романа Никитина сняли с рейса, которым спортсмены должны были прибыть на Олимпийские игры в Пекин. Об этом сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).

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Отмечается, что члены национальной сборной не смогли вылететь в Китай из-за проблем с документами. В СБР пояснили, что для въезда Казакевич, Васнецовой, Шашилову и Никитину потребуется «дополнительное документальное подтверждение о ранее перенесенном коронавирусе».

Вылет россиян отложен по меньшей мере на сутки.

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Фото: instagram.com/biathlon_russia
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