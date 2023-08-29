Овечкин согласился драться в поп-ММА за 5 млн долларов

37-летний хоккеист, выступающий за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», ранее прокомментировал предположение, что из него вышел бы хороший министр спорта.

Рекордсмен мира по силовому экстриму Михаил Кокляев в беседе с «Радиоточкой НСН» сравнил Илона Маска с «доброй булкой», а Марка Цукерберга с ехидной, комментируя перспективы их боя на ринге.

