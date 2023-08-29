Овечкин согласился драться в поп-ММА за 5 млн долларов

Знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин назвал условия выступления в так называемом поп-ММА.

«За какой гонорар готов подраться? Во-первых, это тяжело. Во-вторых, не дай Бог пропустишь и будешь ходить... За $5 млн вышел бы прямо сейчас», - сказал Овечкин в ходе съемок YouTube-шоу рэпера Басты.

«Ехидна против доброй булки»: Кокляев представил бой Цукерберга и Маска

37-летний хоккеист, выступающий за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», ранее прокомментировал предположение, что из него вышел бы хороший министр спорта.

Рекордсмен мира по силовому экстриму Михаил Кокляев в беседе с «Радиоточкой НСН» сравнил Илона Маска с «доброй булкой», а Марка Цукерберга с ехидной, комментируя перспективы их боя на ринге.

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ФОТО: РИА Новости
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