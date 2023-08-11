«Поживем — увидим»: Овечкин ответил на вопрос о работе министром спорта

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкин прокомментировал возможность перехода на работу в Министерство спорта России.

Овечкин забросил 819-ю шайбу в карьере в НХЛ

Хоккеист заявил, что пока не определился с планами на будущее. Он напомнил, что его контракт в НХЛ закончится через три года.

«Владимир Крикунов сказал, что из меня вышел бы хороший министр спорта? Поживем - увидим» - сказал Овечкин в беседе с РИА Новости.

В составе сборной России по хоккею форвард становился трехкратным чемпионом мира. В 2018 году он завоевал Кубок Стэнли.

Президент России Владимир Путин ранее наградил Овечкина благодарностью «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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