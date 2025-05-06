Овечкин подарил Лукашенко джерси со своим автографом

Российский игрок клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подарил джерси с автографом президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом сообщил близкий к пресс-службе политика Telegram-канал «Пул Первого».

«Джерси от легенды хоккея едет в Минск», - говорится в сообщении.

Канал опубликовал фото предмета одежды с надписью «Александру Григорьевичу от OVI».

Между тем Александр Овечкин выразил готовность выступить за сборную России на зимних Олимпийских играх, однако спортсмен отметил, что такая возможность зависит от решений Международного олимпийского комитета, пишет Ura.ru.

