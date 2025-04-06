Овечкин забросил 895-ю шайбу в НХЛ и побил рекорд Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин опередил канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю. Об этом сообщают РИА Новости.

Гретцки заявил, что его русский дедушка обрадовался бы рекорду Овечкина

Александр Овечкин забил гол в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс», доведя общее количество шайб в регулярных чемпионатах НХЛ до 895 в 1487 играх за карьеру. 39-летний капитан «Вашингтона» установил новый рекорд лиги, превзойдя достижение Уэйна Гретцки, который ранее занимал первое место с 894 голами в аналогичном количестве матчей.

Ранее легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки сообщил, что его русский дедушка обрадовался бы тому, что Овечкин побил его рекорд в НХЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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