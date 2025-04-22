Мама Овечкина заявила, что никто не побьет его рекорд по голам в НХЛ
Никому не удастся превзойти рекорд российского форварда клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, считает мать спортсмена, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина. Об этом она заявила в интервью «Спорт-Экспрессу».
По словам Овечкиной, ее муж всегда говорил, что Александр Овечкин побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки - 894 гола в НХЛ. При этом «Сашу никто не перебьет».
«И я знаю, что так и будет. Пускай кто-то обижается, но таково наше мнение», - отметила мама игрока.
Татьяна Овечкина также рассказала, что ее сын «просто не думал» о рекорде, а на разговоры других по этой теме не обращал внимания.
Ранее Александр Овечкин установил исторический рекорд, забросив свою 895-ю шайбу в НХЛ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Сейчас хоккеист довел количество голов до 897.
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