Овечкин оказался восьмым среди лучших снайперов в истории НХЛ

На первом месте по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах занимает канадец Уэйн Гретцки. На его счету 894 шайбы. Вместе с Овечкиным в рейтинге НХЛ еще один россиянин - Сергей Федоров, который смог забросить 483 шайбы.

Напомним, Александр Овечкин играет за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году он выиграл Кубок Стэнли, отмечает «КоммерсантЪ».

Ранее НСН-СПОРТ рассказывала о блестящей игре российских нхловцев, а хоккейный эксперт ответил на вопрос, сможет ли Кучеров превзойти по популярности Овечкина.

