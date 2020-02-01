Овечкин оказался восьмым среди лучших снайперов в истории НХЛ
Хоккеист «Вашингтона», россиянин Александр Овечкин занял восьмое место в рейтинге лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Этого результата он достиг, когда забросил 695-ю шайбу. Россиянин потеснил канадца Марка Мессье, который опустился на девятую строку рейтинга.
На первом месте по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах занимает канадец Уэйн Гретцки. На его счету 894 шайбы. Вместе с Овечкиным в рейтинге НХЛ еще один россиянин - Сергей Федоров, который смог забросить 483 шайбы.
Напомним, Александр Овечкин играет за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году он выиграл Кубок Стэнли, отмечает «КоммерсантЪ».
Ранее НСН-СПОРТ рассказывала о блестящей игре российских нхловцев, а хоккейный эксперт ответил на вопрос, сможет ли Кучеров превзойти по популярности Овечкина.
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