Даже за тысячи километров от родины, российские хоккеисты вновь доказали всему миру, что они – лучшие. Национальная хоккейная Лига вручала индивидуальные призы, и самые престижные достались представителям нашей школы.

Настоящим открытием сезона и Лиги стал форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Он настолько блестяще играл, что сейчас его фамилию знают даже те, чье познание в области хоккея заканчивается фамилиями Овечкин и Малкин.

Его «Тампа» выиграла регулярный чемпионат. А лидеру команды вручили «Харт Трофи» как самому ценному игроку сезона. В борьбе за приз россиянин с большим отрывом опередил, в том числе, и нападающего «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

Кучеров стал четвертым россиянином в истории вслед за Александром Овечкиным, Евгением Малкиным и Сергеем Федоровым, которому удалось взять «Харт Трофи».

Форварду вручили и «Тед Линдсей Эворд» — приз самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов профсоюза игроков НХЛ.

В регулярке Кучеров набрал 128 очков в 82 матчах, опередив ближайшего преследователя Коннора Макдэвида (выигравшего приз в прошлом году) на 12 баллов. Это лучший результат, начиная с сезона-1995/96, когда Марио Лемье выбил 161 очко за «Питтсбург».

Таким образом, Никита выиграл свой первый «Арт Росс» и стал лишь третьим российским обладателем этого трофея, после вышеупомянутых Овечкина и Малкина. К слову, сам Кучеров уверен, что ему до Малкина и Овечкина еще расти и расти.

Догнал ли Кучеров их по популярности НСН спросила журналиста, хоккейного комментатора и эксперта Александра Кузмака.

«Никита Кучеров провел лучший сезон в карьере, он никогда раньше так не играл, хотя играл всегда хорошо. В нынешнем сезоне он вышел на суперзвездный уровень. Но абсолютно точно самым популярным российским хоккеистом остается Александр Овечкин (и это абсолютно заслуженно), года назад выигравший Кубок Стэнли», - озвучил своем мнение эксперт.

Что касается Александра Овечкина, то его на церемонии в Лас-Вегасе не было – он с семьёй отдыхает на море, но злопыхатели говорят, что не приехал специально, так и не оправившись после поражение «Вашингтон Каэпиталз « в борьбе за Кубок Стэнли.

Но российский капитан столичного клуба получил приз лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. Он поразил ворота соперников 51 раз в 81 матче. «Морис Ришар Трофи» достался ему в 8-ый раз – это рекорд.

Вратарь «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский получил приз «Везина Трофи» - награду лучшему голкиперу Национальной хоккейной лиги.







