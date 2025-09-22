Силы ПВО сбили две воздушные цели над Севастополем и Черным морем
Силы противовоздушной обороны уничтожили две воздушные цели над морской акваторией в районе Севастополя и Качи. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, громкие звуки, которые были слышны в Севастополе, связаны с работой ПВО. По предварительным данным, разрушений в городе нет.
Развожаев отметил, что военные продолжают операцию по уничтожению воздушных целей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении массированной атаки дронов на столицу — ПВО сбила 11 беспилотников. На фоне налета временно вводились ограничения в работе аэропортов Шереметьево, Калуги и Ярославля, передает передает «Радиоточка НСН».
