Силы ПВО сбили две воздушные цели над Севастополем и Черным морем

Силы противовоздушной обороны уничтожили две воздушные цели над морской акваторией в районе Севастополя и Качи. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, громкие звуки, которые были слышны в Севастополе, связаны с работой ПВО. По предварительным данным, разрушений в городе нет.

За два часа ПВО сбили 11 дронов, атаковавших Москву

Развожаев отметил, что военные продолжают операцию по уничтожению воздушных целей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении массированной атаки дронов на столицу — ПВО сбила 11 беспилотников. На фоне налета временно вводились ограничения в работе аэропортов Шереметьево, Калуги и Ярославля, передает передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
