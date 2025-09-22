Трамп проведет встречи с Зеленским и лидерами ряда стран
22 сентября 202522:59
Президент США Дональд Трамп 23 сентября проведет серию двусторонних переговоров, включая встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
В этот же день глава Белого дома встретится с генеральным секретарем ООН, отмечает RT.
Президент США также встретится с лидерами Аргентины и Европейского союза.
По словам Ливитт, позже Трамп проведет многосторонние переговоры с представителями Катара, Саудовской Аравии, Индонезии, Турции, Пакистана, Египта, ОАЭ и Иордании, передает «Радиоточка НСН».
