Трамп проведет встречи с Зеленским и лидерами ряда стран

Число сбитых над Москвой БПЛА выросло до 11 Трамп сделает заявление по предложению Путина по ДСНВ Лавров встретится с госсекретарем США на полях Генассамблеи ООН Профессора Сеченовского университета в Москве арестовали по делу о взятке Юта в финале конкурса «Родники» исполнит песню погибшего на СВО бойца