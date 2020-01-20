Овечкин признан первой звездой недели по версии НХЛ

20 января 202021:45

Национальная хоккейная лига (НХЛ) признала нападающего "Вашингтона", хоккеиста Александра Овечкина лучшим игроком прошедшей недели. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Овечкин сделал хет-трик в матче НХЛ

За три матча на прошедшей неделе Овечкин забил 8 шайб в ворота соперников. Такой результат позволил хоккеисту войти в топ-10 лучших снайперов НХЛ за всю историю. На данный момент у Овечкина на счету 692 забитых шайбы.

Также в тройку лучших вошли два других россиянина. В частности, второй звездой признан нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров, третьей звездой - вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов.



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ФОТО: flickr.com
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