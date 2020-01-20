Овечкин признан первой звездой недели по версии НХЛ

За три матча на прошедшей неделе Овечкин забил 8 шайб в ворота соперников. Такой результат позволил хоккеисту войти в топ-10 лучших снайперов НХЛ за всю историю. На данный момент у Овечкина на счету 692 забитых шайбы.

Также в тройку лучших вошли два других россиянина. В частности, второй звездой признан нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров, третьей звездой - вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов.







