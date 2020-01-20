Овечкин признан первой звездой недели по версии НХЛ
Национальная хоккейная лига (НХЛ) признала нападающего "Вашингтона", хоккеиста Александра Овечкина лучшим игроком прошедшей недели. Об этом сообщается на сайте НХЛ.
За три матча на прошедшей неделе Овечкин забил 8 шайб в ворота соперников. Такой результат позволил хоккеисту войти в топ-10 лучших снайперов НХЛ за всю историю. На данный момент у Овечкина на счету 692 забитых шайбы.
Также в тройку лучших вошли два других россиянина. В частности, второй звездой признан нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров, третьей звездой - вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов.
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