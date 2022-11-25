«Отступать некуда!» Непомнящий усомнился в способности Аргентины биться на ЧМ-2022
У сборной Аргентины по футболу могут возникнуть проблемы на Чемпионате мира, а поражение Германии было случайным, сказал в интервью НСН известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий.
Главными сенсациями первого тура ЧМ-2022, проходящего в Катаре, стали поражения Аргентины от Саудовской Аравии и Германии от Японии с одинаковым счетом 1:2.
«Теперь им отступать некуда, нужно будет биться, и меня это смущает: готова Аргентина сражаться или нет? Мне кажется, характера в этой команде недостает. Если поражение Германии – это почти случайность, что бывает в футболе, то поражение Аргентины было закономерным. Они не смогли переиграть соперников, игра шла по сценарию тренера Саудовской Аравии и меня это сильно удивило. А сборная Германии играла с большим преимуществом, имела моменты, а потом в течение пяти минут пропустила два гола. Такое случается, потеряли концентрацию – и все, а футбол наказывает строго», - сказал Непомнящий.
Экс тренер-сборной Камеруна признался, что ему очень понравились Бразилия и Испания, отметив при этом, что пока рано называть фаворитов.
«Мне очень понравились бразильцы. Испанцы, конечно, здорово сыграли, но у меня такое ощущение, что впереди их ждут проблемы. Они себя слишком ярко проявили, и на таком уровне сложно держаться весь чемпионат. О фаворитах говорить рискованно, исторически это сборные Бразилии, Аргентины, Германии и Франции, но две из этих команд, бывшие чемпионы мира уже проиграли. Давать прогнозы так рано – неблагодарное дело. Я смотрел не все матчи, но то, что видел, очень интересно, есть неожиданности, сюрпризы, сенсации. Результаты 6:2 и 7:0 показали, что есть команды, которые уступают во многих компонентах, но неожиданности еще будут, я в этом не сомневаюсь», - заключил собеседник НСН.
Сборная Аргентины по футболу, в составе которой играет Лео Месси, выступает на чемпионате мира в Группе С вместе с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей. Для выхода в плей-офф надо занять в группе первое или второе место. Аргентина сыграет 26 ноября с Мексикой и 30 ноября с Польшей.
На ЧМ-1990, проходившем в Италии, Валерий Непомнящий был тренером сборной Камеруна, которая сенсационно дошла до четвертьфинала, обыграв по ходу турнира Аргентину с Диего Марадоной со счетом 1:0.
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