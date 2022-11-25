«Отступать некуда!» Непомнящий усомнился в способности Аргентины биться на ЧМ-2022

У сборной Аргентины по футболу могут возникнуть проблемы на Чемпионате мира, а поражение Германии было случайным, сказал в интервью НСН известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий.

Главными сенсациями первого тура ЧМ-2022, проходящего в Катаре, стали поражения Аргентины от Саудовской Аравии и Германии от Японии с одинаковым счетом 1:2.