«Маленький подвиг»: Губерниев о сенсационном поражении Аргентины на ЧМ

На чемпионате мира нередко случаются сенсации, но по одной игре нельзя говорить о том, что Аргентина была не готова, отметил в эфире НСН Дмитрий Губерниев. 

Победа сборной Саудовской Аравии над Аргентиной в первом матче группового турнира чемпионата мира является маленьким подвигом, однако аргентинцы еще извлекут выводы из поражения и проведут оставшиеся матчи значительно сильнее, заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с НСН.

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Накануне Сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии в первом матче группового турнира чемпионата мира-2022 со счетом 1:2. Счет в игре на 10-й минуте открыл Лионель Месси ударом с пенальти. Дмитрий Губерниев отметил, что часто команда, которая неудачно открывает турнир, в конечном итоге становится чемпионом.

«Не думаю, что у Аргентины большие проблемы. Они извлекут выводы из этого поражения. Саудовская Аравия настроилась невероятно. Довольно часто в истории футбола бывает, что команда, которая начинает турнир ни шатко, ни валко потом даже чемпионами становится. Уверен, что Аргентина проведет оставшиеся матчи значительно сильнее, выйдет из группы и будет бороться за медали. А что касается аравийцев, мы видим, что это такой маленький футбольный подвиг – обыграть Аргентину. Это чемпионат мира, сенсации случаются, но по одной игре я не стал бы говорить о том, что Аргентина не готова», - сказал Губерниев.

Так, в турнирной таблице группы С Саудовская Аравия набрала 3 очка, у Аргентины — 0. В следующем матче команда француза Эрве Ренара сыграет с Польшей 26 ноября. Аргентина встретится с Мексикой также 26-го числа.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Саудовская АравияАргентинаЧемпионат Мира По Футболу
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