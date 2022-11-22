«Маленький подвиг»: Губерниев о сенсационном поражении Аргентины на ЧМ

Накануне Сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии в первом матче группового турнира чемпионата мира-2022 со счетом 1:2. Счет в игре на 10-й минуте открыл Лионель Месси ударом с пенальти. Дмитрий Губерниев отметил, что часто команда, которая неудачно открывает турнир, в конечном итоге становится чемпионом.

«Не думаю, что у Аргентины большие проблемы. Они извлекут выводы из этого поражения. Саудовская Аравия настроилась невероятно. Довольно часто в истории футбола бывает, что команда, которая начинает турнир ни шатко, ни валко потом даже чемпионами становится. Уверен, что Аргентина проведет оставшиеся матчи значительно сильнее, выйдет из группы и будет бороться за медали. А что касается аравийцев, мы видим, что это такой маленький футбольный подвиг – обыграть Аргентину. Это чемпионат мира, сенсации случаются, но по одной игре я не стал бы говорить о том, что Аргентина не готова», - сказал Губерниев.

Так, в турнирной таблице группы С Саудовская Аравия набрала 3 очка, у Аргентины — 0. В следующем матче команда француза Эрве Ренара сыграет с Польшей 26 ноября. Аргентина встретится с Мексикой также 26-го числа.

