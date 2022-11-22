Сборная Саудовской Аравии обыграла сборную Аргентины в матче ЧМ-2022

Сборная Аргентины сенсационно проиграла команде Саудовской Аравии в стартовом матче чемпионата мира 2022 года в Катаре.

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В первом тайме подопечные Лионеля Скалони забили четыре мяча, однако три из них были отменены по причине офсайда. Засчитали только пенальти, который на 10-й минуте реализовал Лионель Месси.

Во втором тайме сборная Саудовской Аравии ответила двумя голами, которые забили Аль Шехри на 48-й минуте и Аль-Давсари на 53-й. Итоговый счёт 1:2 в пользу подопечных Эрве Ренара.

В следующем туре выступающие в группе С Аргентина и Саудовская Аравия сыграют против сборных Мексики и Польши, соответственно. Обе игры пройдут 26 ноября.

Ранее сборная Эквадора победила команду Катара в матче открытия чемпионата мира по футболу, матч закончился со счетом 2:0, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КатарЧемпионат Мира По ФутболуСаудовская АравияАргентина
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