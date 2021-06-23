СМИ: Защитник сборной России по футболу захотел повышения зарплаты

Журналист Максим Алланазаров в своем Telegram-канале заявил, что защитник сборной России и московского «Спартака» Георгий Джикия захотел зарабатывать в год не меньше своего одноклубника Романа Зобнина.

По его словам, в настоящее время 27-летний футболист обсуждает с руководством красно-белых новый контракт, предусматривающий увеличение зарплаты до 3,5 миллионов евро в год - примерно столько зарабатывает Зобнин. Согласно текущему соглашению Джикия получает чуть более двух миллионов евро в год.

«Сливы зарплатной ведомости в сеть не добавили переговорам конструктива. Желание Джикии получать на уровне лидеров команды, в частности Романа Зобнина - это нормально», - пишет Алланазаров.

По информации журналиста, руководство «Спартака» «готово пойти на повышение зарплаты своему капитану» и рассчитывает подписать новый контракт с Джикией в течение месяца.

Ранее сборная России проиграла сборной Дании со счётом 1:4 и завершила своё выступление на Чемпионате Европы-2020. Один из голов ворота Матвея Сафонова был забит после грубейшей ошибки, которую допустил полузащитник национальной команды Роман Зобнин.