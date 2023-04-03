«От кринжа до небес!» В России смакуют расставание «Химок» с тренером

«СПЕКТАКЛЬ ОКОНЧЕН»: ЦИРК И НЕДОРАЗУМЕНИЕ

«Химки» начинали новый сезон при Сергее Юране, которого внезапно убрали после неплохих результатов, новым тренером стал Николай Писарев, его сменил Спартак Гогниев, а в итоге красно-черные докатились до сегодняшнего предпоследнего места.

Последней каплей стало воскресное домашнее поражение «Химок» от «Краснодара» со счетом 0:6, после которого Гогниев призвал высшие силы.

«Я пришёл в "Химки", чтобы строить качественный футбол. Я был уверен, что мне хватит полгода. Правда, прошло больше, но пока всё никак. Но мы не хотим представлять, что мы вылетим в Первую лигу. Мы хотим добиться того, чтобы остаться. На всё воля божья. Если "Химкам" Бог поможет, то, значит, всё удастся», — сказа Гогниев «Чемпионату», добавив, что даже после 0:6 не может сказать, что «все, я пошел».

Однако уже на следующий день, 3 апреля, «Химки» объявили, что расторгли контракт с тренером «по обоюдному согласию».

«Спорт-Экспресс» проиллюстрировал эту новость мемом со словами «Спектакль окончен», а известный комментатор Дмитрий Губерниев назвал Гогниева «недоразумением».

«Давно пора было уходить, он недоразумение российского футбола. Ему вообще с людьми работать нельзя, он мог бы быть автозаправщиком на какой‑то АЗС, но там тоже люди бы приходили и охреневали от общения с ним. Он превратился в очень странного персонажа». – сказал Губерниев «Матч ТВ», посоветовав Спартаку Артуровичу сменить профессию.

Со своей стороны, экс-игрок сборной России и «Спартака» Александр Мостовой назвал «Химки» «безобразием» после сокрушительного поражения от «Краснодара».

«"Химки" — это просто ужас, настоящее безобразие. Это никуда не годится, настоящий цирк. Не понимаю, что и как они хотят. Просто тихий ужас, одно за другим. Уже все смеются над ними, но они продолжают делать непонятно что. Просто хаос», — возмутился «Царь» в интервью «РБ Спорт».

Ну а другой известный комментатор Василий Уткин еще в октябре называл «Химки» чемпионами по «кринжу», после того, как в клуб на фоне плохих результатов пригласили священника.

«В среду был закрыт конкурс на кринж года в российском футболе. Я говорю о "Химках" и их обряде, дальнейшей реакции. Эти ребята посвятили огромный пост этому событию, перепутали слова "освящение" и "освещение". Видимо, у них батюшка делал свой обряд с фонариком», – сказал тогда Василий Вячеславович в эфире одного из YouTube-каналов.