«От кринжа до небес!» В России смакуют расставание «Химок» с тренером
Гогниев просил Бога помочь команде, Губерниев назвал его «недоразумением», Мостовой возмутился «безобразием», а болельщики переименовали клуб в «Хихимки».
На фоне изоляции российского футбола внимание болельщиков приковано к судьбе «Химок», лишившихся сегодня главного тренера Спартака Гогниева.
Клуб находится на грани вылета из Премьер-лиги, эксперты называют ситуацию в нем «цирком», а фанаты шутят, что элитная лига «осталась без Спартака».
«СПЕКТАКЛЬ ОКОНЧЕН»: ЦИРК И НЕДОРАЗУМЕНИЕ
«Химки» начинали новый сезон при Сергее Юране, которого внезапно убрали после неплохих результатов, новым тренером стал Николай Писарев, его сменил Спартак Гогниев, а в итоге красно-черные докатились до сегодняшнего предпоследнего места.
Последней каплей стало воскресное домашнее поражение «Химок» от «Краснодара» со счетом 0:6, после которого Гогниев призвал высшие силы.
«Я пришёл в "Химки", чтобы строить качественный футбол. Я был уверен, что мне хватит полгода. Правда, прошло больше, но пока всё никак. Но мы не хотим представлять, что мы вылетим в Первую лигу. Мы хотим добиться того, чтобы остаться. На всё воля божья. Если "Химкам" Бог поможет, то, значит, всё удастся», — сказа Гогниев «Чемпионату», добавив, что даже после 0:6 не может сказать, что «все, я пошел».
Однако уже на следующий день, 3 апреля, «Химки» объявили, что расторгли контракт с тренером «по обоюдному согласию».
«Спорт-Экспресс» проиллюстрировал эту новость мемом со словами «Спектакль окончен», а известный комментатор Дмитрий Губерниев назвал Гогниева «недоразумением».
«Давно пора было уходить, он недоразумение российского футбола. Ему вообще с людьми работать нельзя, он мог бы быть автозаправщиком на какой‑то АЗС, но там тоже люди бы приходили и охреневали от общения с ним. Он превратился в очень странного персонажа». – сказал Губерниев «Матч ТВ», посоветовав Спартаку Артуровичу сменить профессию.
Со своей стороны, экс-игрок сборной России и «Спартака» Александр Мостовой назвал «Химки» «безобразием» после сокрушительного поражения от «Краснодара».
«"Химки" — это просто ужас, настоящее безобразие. Это никуда не годится, настоящий цирк. Не понимаю, что и как они хотят. Просто тихий ужас, одно за другим. Уже все смеются над ними, но они продолжают делать непонятно что. Просто хаос», — возмутился «Царь» в интервью «РБ Спорт».
Ну а другой известный комментатор Василий Уткин еще в октябре называл «Химки» чемпионами по «кринжу», после того, как в клуб на фоне плохих результатов пригласили священника.
«В среду был закрыт конкурс на кринж года в российском футболе. Я говорю о "Химках" и их обряде, дальнейшей реакции. Эти ребята посвятили огромный пост этому событию, перепутали слова "освящение" и "освещение". Видимо, у них батюшка делал свой обряд с фонариком», – сказал тогда Василий Вячеславович в эфире одного из YouTube-каналов.
ХИХИМКИ И ГЛУШАК
На фоне фиаско «Химок» инсайдер Сергей Ильёв сообщил, что клуб может быть ликвидирован после окончания сезона. По его данным, власти Московской области больше не хотят его финансировить, а бизнесмен Туфан Садыгов, которого СМИ называют «инвестором клуба», может покинуть правление «Химок».
Ну а простых болельщиков развеселило увольнение Спартака Гогниева, в том числе, и в контексте игры слов.
«Спартак покинул РПЛ», - тонко заметил pashkafcsm, и его пост собрал десятки лайков.
«Юран им был плох... Хихимки», - предложил новое название клуба artnat66.
Комментируя обращение Гогниева ко Всевышнему, tramp2016 признался, что не понимает «для чего Богу нужны Химки в РПЛ», а maldini1985 констатировал, что в клубе «дошли до крайней организации».
Интерес болельщиков к «Химкам» существенно возрос в начале 2022 года. В команду тогда пришли Павел Мамаев и Юрий Жирков, на фоне чего экс-спартаковец Денис Глушаков пригласил туда еще и Александра Кокорина.
«Алло, Кокора, Глушак на связи. Юрий Валентинович и Павел Константинович уже на базе. Когда тебя ждать?», - написал тогда Глушаков в соцсетях.
Однако планы собрать в «Химках» всех скандальных «Друзей Оушена российского футбола» провалилась. Жирков и Мамаев ушли из клуба в июне 2022-го года, Глушаков - в январе 2023-го, а Кокорин отправился из Италии на Кипр.
На сегодняшний день «Химки» занимают предпоследнее место в Премьер-лиге, оставаясь в «зоне вылета» вместе с московским «Торпедо». Клуб отстает на 4 очка от 14-го места, дающего право на «стыковые матчи». Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» назначен Ринат Билялетдинов.
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