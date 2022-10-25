ФК «Химки» пригласил священника на стадион, чтобы прервать череду проигрышей

Подмосковные «Химки» на прошлой неделе приглашали на домашний стадион священника, чтобы снять «проклятие», которое не позволяет команде снова начать побеждать. Об этом сообщил «Матч ТВ».

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Отмечается, что священнослужитель посетил раздевалки, а также футбольное поле, где играют «Химки». Безвыигрышная серия команды в чемпионате и Кубке России составляет 14 матчей. Так, последний раз клуб побеждал в начале августа.

В матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), прошедшем 23 октября, «Химки» потерпели поражение от «Спартака» со счетом 0:5, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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