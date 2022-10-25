ФК «Химки» пригласил священника на стадион, чтобы прервать череду проигрышей

Отмечается, что священнослужитель посетил раздевалки, а также футбольное поле, где играют «Химки». Безвыигрышная серия команды в чемпионате и Кубке России составляет 14 матчей. Так, последний раз клуб побеждал в начале августа.

В матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), прошедшем 23 октября, «Химки» потерпели поражение от «Спартака» со счетом 0:5, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

