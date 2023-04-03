«Химки» расторгли контракт с главным тренером Гогниевым

Подмосковные «Химки» расторгли контракт с главным тренером команды Спартаком Гогниевым по обоюдному согласию сторон, говорится в сообщении телеграм-канала футбольного клуба.

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Это третья отставка в «Химках» за сезон. Ранее клуб покинули Сергей Юран и Николай Писарев. Под руководством Гогниева клуб выиграл 1 из 19 матчей.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ринат Билялетдинов.

После 21-го тура «Химки» идут на предпоследнем месте с 13 очками в активе.

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ФОТО: РИА Новости
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