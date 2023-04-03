«Химки» расторгли контракт с главным тренером Гогниевым
3 апреля 202317:50
Подмосковные «Химки» расторгли контракт с главным тренером команды Спартаком Гогниевым по обоюдному согласию сторон, говорится в сообщении телеграм-канала футбольного клуба.
Это третья отставка в «Химках» за сезон. Ранее клуб покинули Сергей Юран и Николай Писарев. Под руководством Гогниева клуб выиграл 1 из 19 матчей.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ринат Билялетдинов.
После 21-го тура «Химки» идут на предпоследнем месте с 13 очками в активе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru