«Химки» расторгли контракт с главным тренером Гогниевым

Это третья отставка в «Химках» за сезон. Ранее клуб покинули Сергей Юран и Николай Писарев. Под руководством Гогниева клуб выиграл 1 из 19 матчей.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ринат Билялетдинов.

После 21-го тура «Химки» идут на предпоследнем месте с 13 очками в активе.