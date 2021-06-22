Оставшиеся матчи Евро-2020 в Петербурге пройдут с заполняемостью в 50%
Власти Санкт-Петербурга рассчитывают провести два последних матча Чемпионата Европы по футболу с пятидесятипроцентной заполняемостью стадиона. Об этом заявил вице-губернатор города Борис Пиотровский.
«Городом были подписаны гарантии, и в настоящее время заявленная цифра (50% - прим. НСН) сохраняется. Мы находимся в постоянном взаимодействии с Роспотребнадзором — другой информации от них не поступало. Мы надеемся, что цифра не изменится и останется на текущем уровне», — сообщил Пиотровский в беседе с «Невскими новостями».
Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что Санкт-Петербург может отказаться от проведения оставшихся матчей Евро-2020 из-за ухудшения эпидемической обстановки. В УЕФА подчеркнули, что решить этот вопрос необходимо местным или федеральным властям.
Тем не менее, петербургское правительство не задумывается об отмене игр. Город в штатном режиме продолжает подготовку к матчу группового этапа Евро-2020 между сборными Швеции и Польши, который пройдет 23 июня на «Газпром Арене», а также к запланированному на 2 июля одному из четвертьфиналов турнира.
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