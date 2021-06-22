УЕФА разрешил России отказаться от проведения оставшихся матчей Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что российские власти могут отказаться от проведения в Санкт-Петербурге оставшихся матчей чемпионата Европы по футболу-2020, сообщает пресс-служба организации.

Вопрос отмены или переноса матчей встал из-за ухудшения эпидемической обстановки в Северной столице. В УЕФА отметили, что решать его должны местные или национальные органы власти.

Чемпионат Европы по футболу был перенесён с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Турнир, в честь своего юбилея, проходит в 11 городах континента, семь матчей принимает Санкт-Петербург. 23 июня на «Газпром Арене» должен пройти матч группового этапа между сборными Швеции и Польши, а 2 июля один из четвертьфиналов.

Ранее сборная России в последнем матче группового этапа проиграла сборной Дании со счётом 1:4 и по дополнительным показателям заняла последнее место в своей группе, что не позволило подопечным Станислава Черчесова выйти в плей-офф, сообщает «Свободная пресса».

