«Остановите Олимпиаду!» Проведение Игр в Токио под большим вопросом

Журова объяснила, что отмена Олимпиады станет катастрофой для спортсменов, которые готовились выступить на ней. Но на другой чаше весов, по ее словам, лежит здоровье и жизни людей.

«Дело в том, что другой город однозначно не возьмется проводить Олимпиаду. Это невозможно в этих новых условиях. Но с самого начала было понятно, что если люди будут жестко протестовать, то олимпийскому комитету будет очень тяжело противостоять этому. Для спортсменов, конечно, это катастрофа, они ждали, они готовились, проходили все чемпионаты мира, Олимпиада – это все-таки апофеоз для любого спортсмена. Но готовы ли они ехать в таких условиях, тоже вопрос. Ну и для Японии такие пандемии могут оказаться критичными. Поэтому они будут думать о здоровье людей, даже если они потеряют много денег. Зато некоторые болельщики могут сказать – вот и хорошо, как раз закончится срок наших ограничений по флагу, и мы сможем участвовать уже как полноценная страна со всеми атрибутами», - отметила она.

В свою очередь глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов рассказал «Радиоточке НСН», что у правительства Японии проведение Игр вызывает большие сомнения.

«Руководство МОК и власти Японии находятся в очень сложном положении. Они колеблются - проводить или не проводить. И то, и другое – плохо и только ухудшает положение. Если не проводить Олимпиаду – это отказаться от знакового события, от престижа, от прибыли. Вдобавок в нее вложены огромные деньги. А если все-таки Олимпиаду проводить – пандемия получит новый толчок. Правительство мечется – как бы провести Игры, но свести к минимуму риск заражения. Уже объявили, что будут проводиться без зрителей, что будут всевозможные ограничения, вакцинация, карантин и так далее. Но опросы показывают, что большинство населения Япония выступает против проведения Олимпиады», - уточнил он.

Валерий Кистанов добавил, что ситуация с коронавирусом в Японии оставляет желать лучшего. В настоящее время в 10 из 47 префектур, в том числе и в Токио, действует режим чрезвычайной ситуации.