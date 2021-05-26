«Остановите Олимпиаду!» Проведение Игр в Токио под большим вопросом
Опасения по поводу проведения Олимпиады в Японии в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» высказали в Госдуме и РАН.
Жесткие коронавирусные ограничения на Олимпиаде в Токио могут негативно сказаться на спортсменах, кроме того, этим можно манипулировать, заявила олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». По ее словам, стоит задуматься о переносе международных соревнований.
«Насколько я знаю, у Баха (Томас Бах - президент Международного олимпийского комитета – прим.НСН) есть сомнения, проводить Олимпиаду или отказаться от нее. При этом нужно понимать, готовы ли спортсмены быть в таких условиях, как участники Евровидения? Те рассказывали, как проходило тестирование, но все равно кто-то заболел. Поэтому вопрос будет в каком-то очень жестким лимите участников, спортсменов, ограничениях, постоянном тестировании. Я не знаю, насколько спортсмены будут готовы в такой нервной обстановке сами приезжать. И результаты будут не для всех справедливые, потому что здесь можно манипулировать – одним командам создавать лучшие условия, а другим – другие. Поэтому МОК, действительно, может принять решение, что еще не время», - предположила она.
Ранее стало известно, что официальный партнер Олимпиады в Токио, японская газета Asahi Shimbun, призвала отменить летние Игры из-за угрозы общественной безопасности и нагрузки на медицинскую систему страны в связи с пандемией коронавируса.
Журова объяснила, что отмена Олимпиады станет катастрофой для спортсменов, которые готовились выступить на ней. Но на другой чаше весов, по ее словам, лежит здоровье и жизни людей.
«Дело в том, что другой город однозначно не возьмется проводить Олимпиаду. Это невозможно в этих новых условиях. Но с самого начала было понятно, что если люди будут жестко протестовать, то олимпийскому комитету будет очень тяжело противостоять этому. Для спортсменов, конечно, это катастрофа, они ждали, они готовились, проходили все чемпионаты мира, Олимпиада – это все-таки апофеоз для любого спортсмена. Но готовы ли они ехать в таких условиях, тоже вопрос. Ну и для Японии такие пандемии могут оказаться критичными. Поэтому они будут думать о здоровье людей, даже если они потеряют много денег. Зато некоторые болельщики могут сказать – вот и хорошо, как раз закончится срок наших ограничений по флагу, и мы сможем участвовать уже как полноценная страна со всеми атрибутами», - отметила она.
В свою очередь глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов рассказал «Радиоточке НСН», что у правительства Японии проведение Игр вызывает большие сомнения.
«Руководство МОК и власти Японии находятся в очень сложном положении. Они колеблются - проводить или не проводить. И то, и другое – плохо и только ухудшает положение. Если не проводить Олимпиаду – это отказаться от знакового события, от престижа, от прибыли. Вдобавок в нее вложены огромные деньги. А если все-таки Олимпиаду проводить – пандемия получит новый толчок. Правительство мечется – как бы провести Игры, но свести к минимуму риск заражения. Уже объявили, что будут проводиться без зрителей, что будут всевозможные ограничения, вакцинация, карантин и так далее. Но опросы показывают, что большинство населения Япония выступает против проведения Олимпиады», - уточнил он.
Валерий Кистанов добавил, что ситуация с коронавирусом в Японии оставляет желать лучшего. В настоящее время в 10 из 47 префектур, в том числе и в Токио, действует режим чрезвычайной ситуации.
«Я считаю, сейчас проводить Олимпиаду в Японии опасно. Я основываюсь на том, какую информацию я получаю из японских СМИ. Сейчас ситуация с коронавирусом довольно напряженная в Японии. Одна волна накатывается за другой, медицина находится в большом напряжении, врачи уже официально выступают против того, чтобы проводить Олимпиаду, вплоть до того, что вывешивают на медицинских учреждениях плакаты – «Остановите Олимпиаду!» - заявил он.
Олимпиада 2020 года в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и пройдет с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта – 33, и категориям – 339. Изначально планировалось участие 10-12 тысяч спортсменов, однако из-за коронавируса это число может быть сокращено. Принято решение, что Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Решение о японских болельщиках ожидается в июне.
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