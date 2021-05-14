Врачи Японии потребовали отменить Олимпиаду в Токио

Профсоюз врачей Японии обратился к правительству страны с требованием отменить летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио 2021. Об этом сообщает телеканал NHK.

Официальное заявление уже передали в министерство здравоохранения Японии. Врачи отметили, что даже при проведении мероприятия без зрителей в страну приедут десятки тысяч спортсменов, что может привести к росту заболеваемости коронавирусом.

Япония не намерена отменять летнюю Олимпиаду

Глава профсоюза Наото Уэяма подчеркнул также, что врачи слишком заняты в процессе вакцинации населения и не смогут быть волонтерами на Олимпиаде при необходимости.

Ранее организаторы летней Олимпиады в Токио не рассматривают вариант отмены соревнований и планируют провести их с учетом всех мер безопасности в условиях пандемии.

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