Врачи Японии потребовали отменить Олимпиаду в Токио
Профсоюз врачей Японии обратился к правительству страны с требованием отменить летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио 2021. Об этом сообщает телеканал NHK.
Официальное заявление уже передали в министерство здравоохранения Японии. Врачи отметили, что даже при проведении мероприятия без зрителей в страну приедут десятки тысяч спортсменов, что может привести к росту заболеваемости коронавирусом.
Глава профсоюза Наото Уэяма подчеркнул также, что врачи слишком заняты в процессе вакцинации населения и не смогут быть волонтерами на Олимпиаде при необходимости.
Ранее организаторы летней Олимпиады в Токио не рассматривают вариант отмены соревнований и планируют провести их с учетом всех мер безопасности в условиях пандемии.
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