Официальный партнер Олимпиады призвал отменить Игры в Токио

Издание обратилось к премьер-министру Японии Ёсихидэ Сугу с просьбой объективно оценить ситуацию и принять решение об отмене Игр.

Олимпийские игры в Токио запланированы на 23 июля-8 августа. Соревнования в прошлом году уже были перенесены на год из-за пандемии.

Ранее стало известно, что решение о допуске японских болельщиков на летние Олимпийские и Паралимпийские игры будет принято в июне, сообщает РИА ФАН.

