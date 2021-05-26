Официальный партнер Олимпиады призвал отменить Игры в Токио
Японская газета Asahi Shimbun, которая является официальным партнёром летних Олимпийских игр в Токио, призвала отменить Игры. Соответствующая статья размещена на сайте издания, в ней указывается, что ситуация с пандемией коронавируса угрожает общественной безопасности. Из-за этого проведение Олимпиады не представляется целесообразным.
Издание обратилось к премьер-министру Японии Ёсихидэ Сугу с просьбой объективно оценить ситуацию и принять решение об отмене Игр.
Олимпийские игры в Токио запланированы на 23 июля-8 августа. Соревнования в прошлом году уже были перенесены на год из-за пандемии.
Ранее стало известно, что решение о допуске японских болельщиков на летние Олимпийские и Паралимпийские игры будет принято в июне, сообщает РИА ФАН.
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