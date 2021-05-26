Официальный партнер Олимпиады призвал отменить Игры в Токио

Японская газета Asahi Shimbun, которая является официальным партнёром летних Олимпийских игр в Токио, призвала отменить Игры. Соответствующая статья размещена на сайте издания, в ней указывается, что ситуация с пандемией коронавируса угрожает общественной безопасности. Из-за этого проведение Олимпиады не представляется целесообразным.

На Олимпийские игры в Токио отправятся 350 спортсменов из России

Издание обратилось к премьер-министру Японии Ёсихидэ Сугу с просьбой объективно оценить ситуацию и принять решение об отмене Игр.

Олимпийские игры в Токио запланированы на 23 июля-8 августа. Соревнования в прошлом году уже были перенесены на год из-за пандемии.

Ранее стало известно, что решение о допуске японских болельщиков на летние Олимпийские и Паралимпийские игры будет принято в июне, сообщает РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ТокиоОлимпиада
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры