«Ослабят краник?»: Объединение болельщиков допустило «амнистию» вместо отмены Fan ID
Финал Кубка России, на котором все было «красочно и красиво» не должен вводить в заблуждение сторонников «футбола без фанатов», сказал в эфире НСН глава ВОБ.
Бойкот футбольных фанатов не заставит власти отменить закон о Fan ID, однако может быть введена «амнистия», после которой начнется «закручивание», заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин.
С 1 июня в России вступил в силу закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий. Оформить Fan ID можно будет на сайте Госуслуг.
«Отменить – нет, позиция государства твердая и я не слышал ни от одного из чиновников Минспорта, Минцифры или силовиков публичных заявлений, что мы пересмотрели, даже намека такого не было. Единственное, есть версия, что будет некая поголовная амнистия и в отличие от Чемпионата Мира Fan ID выдадут вначале всем подряд, кроме тех, кто находится под уголовным преследованием или имеет действующий судебный запрет на посещение игр. Но в дальнейшем уже будут жестко банить за любые нарушения. Это максимальная уступка, на которую, наверное, готовы власти пойти, и то, это пока не факт и на уровне разговоров. Но это фанатов тоже не устраивает, потому что они понимают, что сейчас краник ослабят, единство разобьют, а потом начнется опять закручивание», - сказал Шпрыгин.
По его словам, в Москве и Санкт-Петербурге система Fan ID на стадионах не заработает с первых матчей нового сезона, однако позиция фанатов о бойкоте осталась неизменной.
«Зимой практически все активные болельщицкие объединения страны, - в премьер-лиге это было 15 из 16 команд, кроме "Ахмата", - высказали свое негативное отношение к данному нововведению, при этом форма проявления несогласия разная. В частности, болельщики "Спартака" объявили незамедлительный бойкот, а болельщики "Динамо" - бойкот с момента введения Fan ID. Пока это будет работать на шести стадионах в провинциальных городах, в Москве и Питере это не заработает прямо с первого тура. На разных стадионах будет разный момент введения Fan ID, но пока никто из фанатов свою позицию не отменял. В ФНЛ пока никто ничего не вводит, но и там почти все болельщики выразили свою позицию, я не слышал, кто их них выступил бы "за"», - отметил глава ВОБ.
Шпрыгин предупредил сторонников введения Fan ID, что 70 тысяч зрителей на недавнем финале Кубка России – это исключение, и на обычных матчах такого не будет.
«Финал Кубка России "Динамо" - "Спартак" это матч, которого не было 72 года, плюс отсутствие еврокубков и матчей сборной России. Все это вызвало к нему небывалый интерес. Я общался с рядом руководителей фан-клубов, и все высказывают озабоченность, что сейчас под сурдинку будут говорить: "Смотрите, не ходят фанаты, а на стадионе все красочно и красиво". Но так не будет на остальных играх, это матч-исключение, который по зрительскому ажиотажу был сродни финалу Лиги Чемпионов. Но совсем другую картину вы увидите, когда чемпионат возобновится», - уверен Шпрыгин.
Он также указал, с чем связаны главные опасения активных фанатов.
«Основное опасение болельщиков, что возможен отказ в выдаче Fan ID без объяснения причин, как было на Чемпионате Мира, Кубке Конфедерации и Евро. Нет судебной практики, где болельщики могли бы в суде это отстоять. Когда человека в судебном порядке лишают права посещения спортивных мероприятий, там прописывают срок, а Fan ID не предусматривает срок. Это как Шенгенская виза, тебе отказали в получении, но пишут, что ты можешь обратиться снова. А сколько раз обращаться, прежде чем тебе дадут, никто не знает, возможно через много лет. Так и здесь», - посетовал бывший лидер фанатов московского «Динамо», также известный, как «Каманча».
Шпрыгин также напомнил, что действующий чемпион России «Зенит» оценил ущерб от введения Fan ID в 1,5 млрд рублей.
«Плюс клубы выразили обеспокоенность, что это убивает футбол как отрасль и зрелище. В частности, "Зенит" выразил обеспокоенность, когда стали понятны формы, как это будет происходить. Надо сначала заказать Fan ID на Госуслугах, потом пойти в МФЦ, где снимут все данные, как на загранпаспорт, и надо будет ожидать одобрения. Потом, если услуга даже будет оказана, человеку придется на каждый матч получать отдельный QR-код, который действует только сутки. В "Зените" боятся, что это отобьет уникальных посетителей. Те, кто ходит постоянно, наверное, все это пройдут, но у "Зенита" 300 тысяч "событийных" зрителей в год. Люди могут предпочесть другие формы досуга, если это связано с такими сложностями. Посчитали, что это может принести клубу около 1,5 млрд рублей упущенной прибыли», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее против введения Fan ID высказывался главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин.
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в конце января выпустил клип «Па-спорт», в котором прошелся в своем стиле по введению Fan ID, предположив, куда придется пойти болельщикам, его не имеющим.
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