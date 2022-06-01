«Ослабят краник?»: Объединение болельщиков допустило «амнистию» вместо отмены Fan ID

«Отменить – нет, позиция государства твердая и я не слышал ни от одного из чиновников Минспорта, Минцифры или силовиков публичных заявлений, что мы пересмотрели, даже намека такого не было. Единственное, есть версия, что будет некая поголовная амнистия и в отличие от Чемпионата Мира Fan ID выдадут вначале всем подряд, кроме тех, кто находится под уголовным преследованием или имеет действующий судебный запрет на посещение игр. Но в дальнейшем уже будут жестко банить за любые нарушения. Это максимальная уступка, на которую, наверное, готовы власти пойти, и то, это пока не факт и на уровне разговоров. Но это фанатов тоже не устраивает, потому что они понимают, что сейчас краник ослабят, единство разобьют, а потом начнется опять закручивание», - сказал Шпрыгин.

По его словам, в Москве и Санкт-Петербурге система Fan ID на стадионах не заработает с первых матчей нового сезона, однако позиция фанатов о бойкоте осталась неизменной.

«Зимой практически все активные болельщицкие объединения страны, - в премьер-лиге это было 15 из 16 команд, кроме "Ахмата", - высказали свое негативное отношение к данному нововведению, при этом форма проявления несогласия разная. В частности, болельщики "Спартака" объявили незамедлительный бойкот, а болельщики "Динамо" - бойкот с момента введения Fan ID. Пока это будет работать на шести стадионах в провинциальных городах, в Москве и Питере это не заработает прямо с первого тура. На разных стадионах будет разный момент введения Fan ID, но пока никто из фанатов свою позицию не отменял. В ФНЛ пока никто ничего не вводит, но и там почти все болельщики выразили свою позицию, я не слышал, кто их них выступил бы "за"», - отметил глава ВОБ.

Шпрыгин предупредил сторонников введения Fan ID, что 70 тысяч зрителей на недавнем финале Кубка России – это исключение, и на обычных матчах такого не будет.

«Финал Кубка России "Динамо" - "Спартак" это матч, которого не было 72 года, плюс отсутствие еврокубков и матчей сборной России. Все это вызвало к нему небывалый интерес. Я общался с рядом руководителей фан-клубов, и все высказывают озабоченность, что сейчас под сурдинку будут говорить: "Смотрите, не ходят фанаты, а на стадионе все красочно и красиво". Но так не будет на остальных играх, это матч-исключение, который по зрительскому ажиотажу был сродни финалу Лиги Чемпионов. Но совсем другую картину вы увидите, когда чемпионат возобновится», - уверен Шпрыгин.

Он также указал, с чем связаны главные опасения активных фанатов.

«Основное опасение болельщиков, что возможен отказ в выдаче Fan ID без объяснения причин, как было на Чемпионате Мира, Кубке Конфедерации и Евро. Нет судебной практики, где болельщики могли бы в суде это отстоять. Когда человека в судебном порядке лишают права посещения спортивных мероприятий, там прописывают срок, а Fan ID не предусматривает срок. Это как Шенгенская виза, тебе отказали в получении, но пишут, что ты можешь обратиться снова. А сколько раз обращаться, прежде чем тебе дадут, никто не знает, возможно через много лет. Так и здесь», - посетовал бывший лидер фанатов московского «Динамо», также известный, как «Каманча».

Шпрыгин также напомнил, что действующий чемпион России «Зенит» оценил ущерб от введения Fan ID в 1,5 млрд рублей.