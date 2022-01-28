Сергей Шнуров высмеял Fan ID в новом клипе

«Все как один: болельщик-вредитель», - поется в припеве к песне, после чего ее авторы указывают, куда вынуждены будут пойти не имеющие Fan ID.

Накануне против введения Fan ID высказался главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин. Ранее известный фанат «Спартака», один из лидеров движения «Гладиаторы» Вася Киллер говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что введение в России паспортов болельщиков приведет к тому, что они уйдут со стадионов в бары. О намерении бойкотировать матчи из-за Fan ID уже заявляли болельщики «Спартака», «Зенита» и других команд.

В середине января Сергей Шнуров снял клип о проблемах с мусором в Санкт-Петербурге. 24 января в пресс-центре НСН должна была состояться пресс-конференция с участием музыканта и представителей городских властей, однако те отказались. В этой связи Шнуров в интервью «Радиоточке НСН» обвинил в трусости администрацию Санкт-Петербурга.

