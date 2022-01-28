Сергей Шнуров высмеял Fan ID в новом клипе

Новый клип Сергея Шнурова и группы «Ленинград», в котором музыкант иронизирует на тему введения Fan ID для футбольных болельщиков, собрал за сутки около 800 тысяч просмотров на YouTube.

В песне под названием «Па-спорт» Шнур, на голове которого фанатская балаклава, поет о чиновниках, придумавших «паспорт, чтобы сходить на стадион» и другие не менее важные документы.

Сергей Шнуров обвинил администрацию Санкт-Петербурга в трусости

«Все как один: болельщик-вредитель», - поется в припеве к песне, после чего ее авторы указывают, куда вынуждены будут пойти не имеющие Fan ID.

Накануне против введения Fan ID высказался главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин. Ранее известный фанат «Спартака», один из лидеров движения «Гладиаторы» Вася Киллер говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что введение в России паспортов болельщиков приведет к тому, что они уйдут со стадионов в бары. О намерении бойкотировать матчи из-за Fan ID уже заявляли болельщики «Спартака», «Зенита» и других команд.

В середине января Сергей Шнуров снял клип о проблемах с мусором в Санкт-Петербурге. 24 января в пресс-центре НСН должна была состояться пресс-конференция с участием музыканта и представителей городских властей, однако те отказались. В этой связи Шнуров в интервью «Радиоточке НСН» обвинил в трусости администрацию Санкт-Петербурга.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:МузыкаФутболСергей Шнуров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры