Закон о Fan ID вступил в силу в России
Закон о введении паспорта болельщика (Fan ID) на спортивных мероприятиях вступил в силу в России.
Документ о внедрении новой системы 30 декабря прошлого года подписал президент Владимир Путин. Согласно закону, Fan ID понадобится для посещения некоторых матчей футбольной Российской Премьер-Лиги и Кубка России.
С начала нового футбольного сезона систему запустят на семи российских стадионах, отмечает РИА ФАН. Полный перечень соревнований, для доступа на которые Fan ID станет обязательным, пока не определен. Паспорт болельщика можно оформить на портале госуслуг, пишет RT.
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