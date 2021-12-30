«Помянем!» Жизнь болельщиков разделилась на «до и после» Fan ID
Романцев считает закон «антифутбольным», Газзаев указывает на неудобства, Уткин видит в нем «размен на пиво», а Губерниев вспоминает «отмороженные уши».
За сутки до Нового года Владимир Путин подписал закон о введении в стране электронных паспортов болельщиков, так называемых Fan ID, наличие которых будет с 1 июня 2022 года обязательным при посещении стадионов.
Болельщики назвали закон о Fan ID «ужасом» и грозят бойкотом стадионов. При этом футбольные специалисты разделились во мнении, насколько он нужен современной России.
ЭТО - НЕ ДАВЛЕНИЕ, НЕ ОБРЕМЕНЕНИЕ
«Если говорить о Fan ID, то это решение реализуется в рамках государственной задачи по цифровизации. Применяя инструменты цифровизации, мы хотим создать комфортную и доступную среду для болельщиков. Этот проект не усиливает давление на фанатов. Да, правительство руководствовалось желанием повысить безопасность, но это не единственная задача. Мы не хотим, чтобы Fan ID стал обременением», - отмечал президент РФС Александр Дюков.
Fan ID смогут получить не все. В законе указываются основания для отказа или «заморозки» документа. В их числе нарушения общественного порядка на матчах в России и других странах, а также соответствующие намерения.
ГАРАНТИИ РОМАНЦЕВА И НЕУДОБСТВА ГАЗЗАЕВА
Именно на это указал легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев, назвавший закон о Fan ID «антифутбольным».
«Лично я категорически против такого решения, поскольку считаю его антифутбольным! Наивно думать, что это нововведение станет гарантией порядка на трибунах и избавит от появления на них любителей файеров. Уверен, таким способом всех проблем с фанатами и бузотёрами не решить», - сказал он в интервью «Спорт-Экспрессу».
Знаменитый тренер ЦСКА Валерий Газзаев отметил, что Fan ID нужен для крупных мероприятий, а не Чемпионата России.
«Я думаю, что Fan ID очень важен и нужен, когда проводятся крупные турниры. Сегодня телевидение у нас просматривает все сектора. Можно спокойно выявить нарушителя и вывести его со стадиона. Плюс есть охрана у клубов, а также волонтеры. Без всяких полицейских рейдов. Не надо к болельщикам так относиться. Я считаю, что введение Fan ID не повлияет на обеспечение порядка на стадионах. «Паспорт болельщика» нужен, когда нужно отправляться из одного города в другой, а сейчас он приносит только неудобства», – считает Газзаев.
ВАСЯ КИЛЛЕР – В УЖАСЕ, КАМАНЧА - ОБЕСПОКОЕН
Известный фанат «Спартака», один из лидеров движения «Гладиаторы» Василий Степанов, также известный как Вася Киллер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» также раскритиковал закон о Fan ID, сравнив сегодняшнее поведение российских фанатов с «прослушиванием симфонии».
«Это антифанатский законопроект, он идет против здравого смысла. Никакой безопасности это не повысит, а только отвернет основную массу болельщиков от стадиона и футбола. Все переместятся в пабы и будут заниматься «антизожем», разрушая свое здоровье, и это ужасно», - подчеркнул Вася Киллер.
Со своей стороны, глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин сказал «Радиоточке НСН», что большинство фан-клубов не поддерживает этот закон, и предрек весенние акции протеста на трибунах.
«Ключевая обеспокоенность футбольных зрителей связана с критерием отказа в выдаче Fan ID, который, на наш взгляд, нарушает конституционные права зрителей», - отметил экс-лидер фанатов московского «Динамо», также известный, как «Каманча».
ПИВО УТКИНА И УШИ ГУБЕРНИЕВА
Журналист и комментатор Василий Уткин рассказал о грядущих бойкотах со стороны болельщиков «Зенита» и «Спартака», предположив, что для многих футбольная жизнь разделится на «до и после» Fan ID.
«В этой истории с возможным бойкотом я вижу только одно: характерно, что с людьми опять не посоветовались. Лигу можно убедить в том, что Fan ID стоит ввести. Видимо, это своеобразный размен. Наверное, теперь разрешат рекламу и продажу пива на стадионах. Реклама гораздо важнее, продажа – там пивные слезы газированные. А вот многим болельщикам, конечно, эти меры контроля кажутся избыточными. В этом отношении я с ними совершенно согласен, но Fan ID себе заведу, потому что мне для работы надо», - цитирует Уткина «Спортс.ру»
А вот другой известный комментатор Дмитрий Губерниев не видит ничего страшного в введении в России Fan ID.
«Когда Сергею Владимировичу Михалкову сказали о том, что он написал так себе текст гимна, он ответил, что слушать его будут стоя. Поэтому все разговоры о том, нужен этот закон или нет — сейчас абсолютно в пользу бедных. (…) Я не вижу проблемы в получении паспорта болельщика, тем более что он оформляется в течение секунд пяти. А бузить сейчас не нужно: не будете выполнять требования — не будете на стадионы ходить. Вы сделаете хуже лишь себе. Назло маме отморозите уши», — сказал Губерниев «Спорт-Экспрессу».
Известный пианист и болельщик «Спартака» Денис Мацуев в беседе с «Радиоточкой НСН» также поддержал закон о Fan ID.
«ID паспорт болельщика во всем мире распространен для того, чтобы вычислять хулиганов, которые нарушают закон на трибунах: файеры, подстрекание, выбегание на поле. Такая практика давно принята в Европе, все знают этих хулиганов в глаза и больше никто их не пускает. Я за введение паспорта болельщика. Стадион – это не только хулиганы, которым не место на трибуне, но и семьи, женщины и дети, которые хотят посмотреть футбол. Для безопасности это все необходимо», - объяснил Мацуев.
В отличие от известных людей, простые болельщики не стесняются в выражениях, комментируя нововведение в соцсетях.
«QR-коды, Fan ID, скоро в сортир невозможно сходить будет без какого-нибудь очередного аусвайса», - жалуется uralche.
«Добро пожаловать на пустые трибуны», - приглашает Dm_Tomson.
«Если бы не Fan ID, на стадионах сидели бы солдаты НАТО», - объясняет Иван Фёдорович Крузенштерн.
«30.12.21. Помянем», - кручинится Павел Кручинин.
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