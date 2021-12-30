«Помянем!» Жизнь болельщиков разделилась на «до и после» Fan ID

ЭТО - НЕ ДАВЛЕНИЕ, НЕ ОБРЕМЕНЕНИЕ

«Если говорить о Fan ID, то это решение реализуется в рамках государственной задачи по цифровизации. Применяя инструменты цифровизации, мы хотим создать комфортную и доступную среду для болельщиков. Этот проект не усиливает давление на фанатов. Да, правительство руководствовалось желанием повысить безопасность, но это не единственная задача. Мы не хотим, чтобы Fan ID стал обременением», - отмечал президент РФС Александр Дюков.

Fan ID смогут получить не все. В законе указываются основания для отказа или «заморозки» документа. В их числе нарушения общественного порядка на матчах в России и других странах, а также соответствующие намерения.

ГАРАНТИИ РОМАНЦЕВА И НЕУДОБСТВА ГАЗЗАЕВА

Именно на это указал легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев, назвавший закон о Fan ID «антифутбольным».

«Лично я категорически против такого решения, поскольку считаю его антифутбольным! Наивно думать, что это нововведение станет гарантией порядка на трибунах и избавит от появления на них любителей файеров. Уверен, таким способом всех проблем с фанатами и бузотёрами не решить», - сказал он в интервью «Спорт-Экспрессу».

Знаменитый тренер ЦСКА Валерий Газзаев отметил, что Fan ID нужен для крупных мероприятий, а не Чемпионата России.

«Я думаю, что Fan ID очень важен и нужен, когда проводятся крупные турниры. Сегодня телевидение у нас просматривает все сектора. Можно спокойно выявить нарушителя и вывести его со стадиона. Плюс есть охрана у клубов, а также волонтеры. Без всяких полицейских рейдов. Не надо к болельщикам так относиться. Я считаю, что введение Fan ID не повлияет на обеспечение порядка на стадионах. «Паспорт болельщика» нужен, когда нужно отправляться из одного города в другой, а сейчас он приносит только неудобства», – считает Газзаев.