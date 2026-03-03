Лавров указал на отсутствие доказательств разработки Ираном ядерного оружия
Главным, «если не единственным обоснованием войны» с Ираном, стало утверждение о якобы разработке Тегераном ядерного оружия. Как пишет RT, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В ходе пресс-конференции со вторым министром иностранных дел Брунея Эриваном Юсофом он указал, что доказательств этих разработок до сих пор представлено не было.
При этом Лавров указал, что со стороны МАГАТЭ и американских разведслужб звучали подтверждения того, что Тегеран не предпринимал попыток создать ядерное оружие.
Ранее о том, что Иран не разрабатывает ядерное оружие, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
