«Коммерческая структура, видя, что у автомобилистов есть спрос, поднимает плату. Я подозреваю, что рядом просто нет хорошей бесплатной дороги. Могут и еще содрать, если увидят такую возможность – это объясняется цитатой, приписываемой Карлу Марксу: «При 300% прибыли нет такого преступления, на которое капитал не рискнул бы...». По моему убеждению, закон о платных дорогах вообще антинародный. Они находятся в собственности коммерческой структуры, и поэтому она как угодно повышает цены. Законодательство о платных дорогах гласит, что наравне с этим должна быть доступная не платная дорога. Поэтому нам надо обратить на это внимание местных властей, действовать. Если одновременно с платной есть нормальная дорога, то мы поедем по ней. Плюс, у нас, к сожалению, существуют штрафы за неоплату проезда по платной дороге. Это тоже, как мне кажется, неправильно, это гражданские отношения, судебное дело. Поэтому законодательство о платных дорогах вызывает очень много сомнений», - рассказал он.

Ранее президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин заявил НСН, что с подорожанием проезда по платным трассам перевозчики в скором времени будут вынуждены пересмотреть стоимость своих услуг.

