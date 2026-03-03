Водители возмутились «антинародным» повышением тарифов на платные дороги
Леонид Ольшанский заявил НСН, коммерческий сектор задирает тарифы на проезд по платным трассам, так как видит спрос водителей, а спрос рождается из-за отсутствия бесплатной альтернативы.
Вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в беседе с НСН напомнил, что там, где есть платная дорога, должна быть хорошая и доступная бесплатная дорога, чтобы у водителей всегда был выбор.
Госкомпания «Автодор» с 2 марта установила новые тарифы на проезд по платным дорогам, увеличенные в соответствии с ежегодной индексацией. В среднем стоимость выросла на 13%, однако на некоторых направлениях — до 50-73%, пишет «Коммерсант». Самое резкое повышение ждёт водителей в Брянской области на трассе М-3 «Украина» (участок Малоярославец-Тимохино), где придётся отдать 190 рублей (на 72% больше). Ольшанский объяснил такой рост тарифов.
«Коммерческая структура, видя, что у автомобилистов есть спрос, поднимает плату. Я подозреваю, что рядом просто нет хорошей бесплатной дороги. Могут и еще содрать, если увидят такую возможность – это объясняется цитатой, приписываемой Карлу Марксу: «При 300% прибыли нет такого преступления, на которое капитал не рискнул бы...». По моему убеждению, закон о платных дорогах вообще антинародный. Они находятся в собственности коммерческой структуры, и поэтому она как угодно повышает цены. Законодательство о платных дорогах гласит, что наравне с этим должна быть доступная не платная дорога. Поэтому нам надо обратить на это внимание местных властей, действовать. Если одновременно с платной есть нормальная дорога, то мы поедем по ней. Плюс, у нас, к сожалению, существуют штрафы за неоплату проезда по платной дороге. Это тоже, как мне кажется, неправильно, это гражданские отношения, судебное дело. Поэтому законодательство о платных дорогах вызывает очень много сомнений», - рассказал он.
Ранее президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин заявил НСН, что с подорожанием проезда по платным трассам перевозчики в скором времени будут вынуждены пересмотреть стоимость своих услуг.
