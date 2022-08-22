Организатор соревнований призвал поддерживать конкуренцию между спортсменами
Без соревнований и конкуренции невозможно будет активно развивать спорт, отметил в эфире НСН Николай Зимин.
В условиях санкций в России необходимо развивать внутренние спортивные соревнования и поддерживать конкуренцию как между спортсменами, так и между турнирами, сказал организатор спортивных соревнований Николай Зимин в пресс-центре НСН.
«Когда ограничены все внешние связи, нужно обратить внимание на себя и свои внутренние соревнования. Я решил сделать детские соревнования. Опыт организации как крупных, так и международных соревнований у меня был еще в 90-е годы. Мы попробовали сделать локальную историю, и она неожиданно получилась очень интересной, яркой и в чем-то необычной. Мы решили, что это будут ежегодные соревнования. Нас поддержал город, местные предприниматели и федерация легкой атлетики Московской области. Это как пример того, что нужно делать в нынешней ситуации», - сказал Зимин.
По его словам, в России необходимо создавать соревнования для детей и молодежи.
«Необходимо делать соревнования для детей, для молодежи. Без соревнований, без создания конкуренции между спортсменами, в том числе конкуренции между соревнованиями, мы не сможем активно развивать спорт. Важно находить ресурсы и средства при наличии желания и мотивации. Я увидел, что на региональном уровне многие предприниматели готовы и хотят поддерживать интересные начинания», - резюмировал Зимин.
Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый заместитель руководителя комитета по международным делам Госдумы Светлана Журова в пресс-центре НСН рассказала, что в СССР спортсмены крайне редко выезжали за границу, в стране была система поддержки и поощрений.
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