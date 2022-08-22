«Политические вопросы»: Историк о призыве WADA к допуску российских спортсменов
USADA в последнее время активизировалась, чтобы сместить канадское отделение WADA, отметил в эфире НСН Александр Любимов.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не просто так высказывается за допуск российских спортсменов к международным соревнованиям, у них есть свои политические интересы, сказал президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов в пресс-центре НСН.
«Наши некоторые недруги сказали, что пора нас допускать. Эти люди относятся, непосредственно, к WADA. Давным-давно канадское отделение WADA занимает первую позицию, и оно самое влиятельное в этом направлении. Американцы давно пытаются выйти на первые позиции, но у них это не выходит. На вторых позициях была Норвегия, но ее сейчас скидывает Швеция. У Норвегии начинаются большие проблемы. И сейчас USADA активизировалась. Скорее всего, это все сказано отнюдь не для того, чтобы нас допустить, а для того, чтобы выиграть какие-то свои политические вопросы внутри WADA», - сказал Любимов.
Ранее канадский юрист Ричард Макларен, глава комиссии WADA по расследованию дела, связанного с допинг‑скандалом на Олимпийских играх‑2014, призвал допустить российских спортсменов на международную арену.
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