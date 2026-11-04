СМИ: В Индии завели дело за фейковое видео с Лавровым
Полиция Дели завела уголовное дело против адвоката Верховного суда Индии Прашанта Бхушана. Об этом рассказало издание The New India Express.
Поводом стала публикация в соцсети сфабрикованного видео с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в котором он критикует южноазиатскую республику. Правоохранители наткнулись на публикацию 3 ноября.
По данным полиции, запись содержала вводящую в заблуждение и провокационную информацию. Она могла спровоцировать слухи, нанести ущерб репутации и нарушить общественный порядок.
Дело завели в том числе по статьям о подлоге, высказываниях, способствующих беспорядкам, клевете, краже персональных данных и подделке документов. МИД Индии ранее проверил подлинность ролика, ошибочно приписанной Лаврову. Сейчас стражи порядка изучают обстоятельства произошедшего.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Промежуточные выборы обошлись Маску почти в $30 млрд
- Потомок Бисмарка призвал ФРГ оставаться другом России
- Трамп: война с Ираном была оправданной
- ООН не увидела дискриминации в бойкоте сборной России по хоккею на ЧМ-2027
- СМИ: В Индии завели дело за фейковое видео с Лавровым
- Врач назвала отсутствие движения самой вредной привычкой для сердца
- При атаке ВСУ в Белгородской области погиб восьмилетний ребенок
- Лидер демократов в сенате пообещал завершить конфликт с Ираном
- СМИ узнали о «секретном» мирном плане Германии по Украине
- В РФ начали имплантировать первые неснимаемые экзопротезы