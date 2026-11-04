СМИ: В Индии завели дело за фейковое видео с Лавровым

Полиция Дели завела уголовное дело против адвоката Верховного суда Индии Прашанта Бхушана. Об этом рассказало издание The New India Express.

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Поводом стала публикация в соцсети сфабрикованного видео с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в котором он критикует южноазиатскую республику. Правоохранители наткнулись на публикацию 3 ноября.

По данным полиции, запись содержала вводящую в заблуждение и провокационную информацию. Она могла спровоцировать слухи, нанести ущерб репутации и нарушить общественный порядок.

Дело завели в том числе по статьям о подлоге, высказываниях, способствующих беспорядкам, клевете, краже персональных данных и подделке документов. МИД Индии ранее проверил подлинность ролика, ошибочно приписанной Лаврову. Сейчас стражи порядка изучают обстоятельства произошедшего.

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ФОТО: ТАСС / Александр Щербак
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