Олимпийский комитет США выразил разочарование решением о допуске Валиевой до ОИ-022

Отмечается, что американские комитеты «разочарованы сигналом, который посылает это решение».

«Коллективная ответственность всего олимпийского сообщества заключается в защите целостности спорта и обеспечении соответствия наших спортсменов, тренеров и всех участников самым высоким стандартам», — указала Хиршланд.

По мнению исполнительного директора USOPC, спортсмены имеют право знать, что соревнуются в равных условиях, однако подобные решения якобы лишают их такой возможности, пишет RT.

Ранее стало известно, что CAS разрешил Камиле Валиевой продолжить участие в Олимпиаде. Спортивный суд отклонил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU), которые пытались оспорить доступ фигуристки к соревнованиям после сданной в декабре положительной допинг-пробы.

Тем не менее делом Валиевой решил заняться независимый отдел расследований WADA, сообщает телеканал «360».

