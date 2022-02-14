Олимпийский комитет США выразил разочарование решением о допуске Валиевой до ОИ-022

Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOPC) отреагировали на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой на личный турнир Олимпийских игр-2022. Заявление исполнительного директора организации Сары Хиршланд опубликовано в официальном Twitter-аккаунте USOPC.

CAS допустил Камилу Валиеву к Олимпиаде в Пекине

Отмечается, что американские комитеты «разочарованы сигналом, который посылает это решение».

«Коллективная ответственность всего олимпийского сообщества заключается в защите целостности спорта и обеспечении соответствия наших спортсменов, тренеров и всех участников самым высоким стандартам», — указала Хиршланд.

По мнению исполнительного директора USOPC, спортсмены имеют право знать, что соревнуются в равных условиях, однако подобные решения якобы лишают их такой возможности, пишет RT.

Ранее стало известно, что CAS разрешил Камиле Валиевой продолжить участие в Олимпиаде. Спортивный суд отклонил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU), которые пытались оспорить доступ фигуристки к соревнованиям после сданной в декабре положительной допинг-пробы.

Тем не менее делом Валиевой решил заняться независимый отдел расследований WADA, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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