Олимпийский комитет США выразил разочарование решением о допуске Валиевой до ОИ-022
Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOPC) отреагировали на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой на личный турнир Олимпийских игр-2022. Заявление исполнительного директора организации Сары Хиршланд опубликовано в официальном Twitter-аккаунте USOPC.
Отмечается, что американские комитеты «разочарованы сигналом, который посылает это решение».
«Коллективная ответственность всего олимпийского сообщества заключается в защите целостности спорта и обеспечении соответствия наших спортсменов, тренеров и всех участников самым высоким стандартам», — указала Хиршланд.
По мнению исполнительного директора USOPC, спортсмены имеют право знать, что соревнуются в равных условиях, однако подобные решения якобы лишают их такой возможности, пишет RT.
Ранее стало известно, что CAS разрешил Камиле Валиевой продолжить участие в Олимпиаде. Спортивный суд отклонил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU), которые пытались оспорить доступ фигуристки к соревнованиям после сданной в декабре положительной допинг-пробы.
Тем не менее делом Валиевой решил заняться независимый отдел расследований WADA, сообщает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,3 млн+180 тыс. / сут.
Умерли
341 тыс.+683 / сут.
Выздоровели
14,3 млн+3,1 млн / сут.
- Страны G7 готовы ввести санкции против экономики России
- В Ивановской области школьный автобус попал в ДТП
- В Екатеринбурге лидеру хакерской группировки Lurk дали 14 лет колонии
- Лукашенко рассказал, когда войска РФ уйдут из Белоруссии
- Лукашенко: Запад стремится повоевать на Украине чужими руками
- Олимпийский комитет США выразил разочарование решением о допуске Валиевой до ОИ-022
- «Стабильное». В минздраве рассказали о состоянии Жириновского
- В России госпитализировали 10 451 пациента с коронавирусом за сутки
- В Тамбовской области убили замглавы регионального управления автодорог
- Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru