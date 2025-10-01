В Петербурге назвали последствия от наглого закрытия летних кафе на Невском

Свой доход потеряли не только предприниматели, которых летние веранды кормили зимой, но и город, так как система летних кафе и сувенирных лавок работает в комплексе, заявила НСН Янина Гришина.

На Невском проспекте в Санкт-Петербурге убрали все летние веранды по совершенно мнимой причине – чтобы расширить зону прохода на улицах, и даже действующие договоры не спасли честных предпринимателей. Об этом НСН рассказала председатель региональной общественной организации «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина.

С января по сентябрь 2025 года на Невском проспекте в Санкт-Петербурге закрылось больше заведений общепита, чем открылось: 11 прекратили работу, а появилось лишь 8 новых, пишет РБК. Директор департамента торговой недвижимости NF Group сообщила, что это, в частности, связано с запретом городских властей на размещение летних веранд, что привело к снижению доли общепита. Гришина заявила, что причина для закрытия веранд была надуманной.

«К сожалению, условия, которые предлагает город, неприемлемы. В отличие от Москвы, где летние кафе не только разрешены, но для них есть и все условия. В Санкт-Петербурге неожиданно на действующих договорах все запретили с абсолютно мнимой причиной - расширение прохода на улицах. И сделали это без предупреждения. Никому это не мешало, а сейчас стало мешать. День кормит год. Веранды и летние кафе – это большое подспорье на зимние месяцы, когда низкий туристический сезон. Когда создан кластер, где есть и летнее кафе, и сувенирный сегмент – это работает все вместе. Когда что-то ломается, то эта система перестает работать. Если на Невском работает общепит, то у него должна быть летняя веранда. Это плюс в экономику, и удобно для гостей города, которые могут элементарно присесть и отдохнуть», - рассказала она.

Гришина подчеркнула, что даже подтвержденные договоры не спасли предпринимателей и их бизнес. Также она рассказала, куда уходят предприниматели после вынужденного закрытия своих точек.

«Предприниматели уходят в другую структуру или вообще отказываются от ведения данного вида бизнеса этом районе. Если уже даже на действующих договорах им звонят из комитета и говорят, что не дадут работать. Типовой договор на аренду, который есть на руках у предпринимателя, имеет признаки кабальной сделки, где можно придраться, к чему угодно. Кроме того, куча проверяющих, которые могут прийти и закрыть в любой момент. На Невском очень высокая ставка, за один квадратный метр могут быть большие суммы. Убрали даже киоски по продаже экскурсионных билетов», - подытожила она.

Ранее Гришина рассказала НСН, что спасти авторские бары в Санкт-Петербурге от закрытия после принятия закона о «наливайках» сможет присвоение им особого статуса.


