Гришина подчеркнула, что даже подтвержденные договоры не спасли предпринимателей и их бизнес. Также она рассказала, куда уходят предприниматели после вынужденного закрытия своих точек.

«Предприниматели уходят в другую структуру или вообще отказываются от ведения данного вида бизнеса этом районе. Если уже даже на действующих договорах им звонят из комитета и говорят, что не дадут работать. Типовой договор на аренду, который есть на руках у предпринимателя, имеет признаки кабальной сделки, где можно придраться, к чему угодно. Кроме того, куча проверяющих, которые могут прийти и закрыть в любой момент. На Невском очень высокая ставка, за один квадратный метр могут быть большие суммы. Убрали даже киоски по продаже экскурсионных билетов», - подытожила она.

Ранее Гришина рассказала НСН, что спасти авторские бары в Санкт-Петербурге от закрытия после принятия закона о «наливайках» сможет присвоение им особого статуса.



