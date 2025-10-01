Писателя Быкова заочно приговорили к семи годам колонии

Писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно приговорили к семи годам заключения по делу о фейках о российской армии и об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом пишет РИА Новости.

Соответствующее решение принял Черемушкинский суд Москвы.

«Назначить наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в колонии общего режима», - постановил суд.

Гособвинитель просил заочно приговорить Быкова к семи годам заключения, штрафу в 300 тысяч рублей и запрету администрировать страницы в интернете на пять лет. При этом защита настаивала на оправдании литератора, в действиях которого якобы не было состава преступлений.

Ранее Дмитрия Быкова заочно арестовали и объявили в международный розыск.

