Писателя Быкова заочно приговорили к семи годам колонии
Писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно приговорили к семи годам заключения по делу о фейках о российской армии и об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом пишет РИА Новости.
Соответствующее решение принял Черемушкинский суд Москвы.
«Назначить наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в колонии общего режима», - постановил суд.
Гособвинитель просил заочно приговорить Быкова к семи годам заключения, штрафу в 300 тысяч рублей и запрету администрировать страницы в интернете на пять лет. При этом защита настаивала на оправдании литератора, в действиях которого якобы не было состава преступлений.
Ранее Дмитрия Быкова заочно арестовали и объявили в международный розыск.
