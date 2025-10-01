СМИ: Несколько футбольных федераций призывают УЕФА отстранить Израиль
Ряд национальных футбольных федераций призвали Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить клубы и сборные Израиля от участия в турнирах на фоне конфликта в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал RMC Sport со ссылкой на источник.
По данным СМИ, объединение просят принять срочные меры в отношении израильтян и их будущего в европейском футболе. Это особенно касается федераций из Испании, Турции и Норвегии. Ряд источников заявляют о заинтересованности Английской футбольной ассоциации в изменении ситуации. Это может повлечь за собой санкции против Израиля.
Как отметил собеседник канала в УЕФА, «наблюдается четкое движение».
Ранее 48 спортсменов подписали петицию к союзу с требованием немедленно отстранить израильские футбольные клубы и сборные от участия во всех международных турнирах. В то же время СМИ сообщили, что УЕФА приостановил голосование по исключению израильтян из соревнований под эгидой объединения после предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Газе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Несколько футбольных федераций призывают УЕФА отстранить Израиль
- Вышел фильм военкора Симонова «Под Богом и огнем»
- Писателя Быкова заочно приговорили к семи годам колонии
- В Петербурге назвали последствия от наглого закрытия летних кафе на Невском
- Армия России освободила Вербовое в Днепропетровской области
- Минпромторг представил первичный перечень авто для такси
- Россиянам назвали цену подготовки автомобиля к зимнему сезону
- Моргенштерн закрыл бизнес в России
- Кравцов: Массово внедрять единые школьные учебники начнут с 2028 года
- Врач напомнил, кому противопоказано париться в бане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru