СМИ: Несколько футбольных федераций призывают УЕФА отстранить Израиль

Ряд национальных футбольных федераций призвали Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить клубы и сборные Израиля от участия в турнирах на фоне конфликта в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал RMC Sport со ссылкой на источник.

По данным СМИ, объединение просят принять срочные меры в отношении израильтян и их будущего в европейском футболе. Это особенно касается федераций из Испании, Турции и Норвегии. Ряд источников заявляют о заинтересованности Английской футбольной ассоциации в изменении ситуации. Это может повлечь за собой санкции против Израиля.

Как отметил собеседник канала в УЕФА, «наблюдается четкое движение».

Ранее 48 спортсменов подписали петицию к союзу с требованием немедленно отстранить израильские футбольные клубы и сборные от участия во всех международных турнирах. В то же время СМИ сообщили, что УЕФА приостановил голосование по исключению израильтян из соревнований под эгидой объединения после предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Газе.

