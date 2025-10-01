Вышел фильм военкора Симонова «Под Богом и огнем»

Состоялась премьера фильма «Под Богом и огнем» военного корреспондента RT Александра Симонова. Об этом сообщает RT.

Лента рассказывает о вере и работе священнослужителей на фронте, в ней показано воплощение судьбы духовенства русского Донбасса в лице настоятеля храма города Лисичанска. Кроме того, военкор представил истории священнослужителей из спецназа «Ахмат» и бригады «Ветераны».

«В полном мраке войны вера занимает важное место и помогает нашим воинам. Там бойцы — на самом переднем крае от Бога и дело их праведное», — говорится в описании фильма.

Картина посвящена священнослужителям, которые отдали свои жизни за Отечество.

