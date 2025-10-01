Вышел фильм военкора Симонова «Под Богом и огнем»
Состоялась премьера фильма «Под Богом и огнем» военного корреспондента RT Александра Симонова. Об этом сообщает RT.
Лента рассказывает о вере и работе священнослужителей на фронте, в ней показано воплощение судьбы духовенства русского Донбасса в лице настоятеля храма города Лисичанска. Кроме того, военкор представил истории священнослужителей из спецназа «Ахмат» и бригады «Ветераны».
«В полном мраке войны вера занимает важное место и помогает нашим воинам. Там бойцы — на самом переднем крае от Бога и дело их праведное», — говорится в описании фильма.
Картина посвящена священнослужителям, которые отдали свои жизни за Отечество.
Между тем в российский кинопрокат вышел военный фильм «Август» по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины (В августе сорок четвертого)», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Германии не увидели «русского следа» в беспилотниках над Европой
- В Комиссии по госнаградам объяснили Лозе, как выдают «заслуженного артиста»
- Священник объяснил, почему разводятся венчанные пары
- СМИ: Несколько футбольных федераций призывают УЕФА отстранить Израиль
- Вышел фильм военкора Симонова «Под Богом и огнем»
- Писателя Быкова заочно приговорили к семи годам колонии
- В Петербурге назвали последствия от наглого закрытия летних кафе на Невском
- Армия России освободила Вербовое в Днепропетровской области
- Минпромторг представил первичный перечень авто для такси
- Россиянам назвали цену подготовки автомобиля к зимнему сезону
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru