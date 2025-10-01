«В Европе говорят, что это Россия, но нет никаких доказательств. Я думаю, что европейские власти хотят напугать народ. Власти Германии делают все, чтобы готовиться к войне, для этого нужно, чтобы народ боялся. Это выгодно, так как деньги тогда можно вкачивать в оборонный бюджет. Сейчас у них есть для этого причина. Если они захотят начать войну, надо подготовиться заранее. Такой сценарий они не исключают. В целом даже Украина не имеет интереса использовать дроны, которые они сбили на своей территории», - пояснил он.

При этом Зингер добавил, что и у Украины может быть свой интерес.

«С другой стороны, Украине выгодно нагнетать обстановку, они требуют еще больше денег, намекая, что Европе тоже нужна защита от дронов. Интересов России я в этом не вижу. Раньше говорили, что «Северный поток» подорвала Россия, потом выяснилось, что нет. Какой России интерес пускать дроны? Путин предлагает договориться, зачем им эскалация? Поэтому интерес есть у Европы и Украины», - подытожил собеседник НСН.

Ранее власти Дании срочно вызвали на службу сотни резервистов после сообщений о неопознанных беспилотниках в воздушном пространстве страны, сообщили телеканал TV2 и газета Jyllands-Posten. Гражданских, ранее проходивших службу в армии, попросили как можно скорее вернуться в части, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

