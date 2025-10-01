Минпромторг представил первичный перечень авто для такси
Минпромторг опубликовал первичный перечень автомобилей, которые можно использовать в такси. Список представлен ведомством в мессенджере Мах.
Перечисленные министерством машины - более двадцати моделей от шести российских брендов - соответствуют требованиям закона о локализации такси. В список разрешенных попали автомобили Lada — Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend и Niva Travel; УАЗ — «Патриот» и «Хантер»; Sollers SP7; Evolute — I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE; Voyah — Free, Dream и Passion; «Москвич» — 3, 3е, 6, 8.
Перечень планируют обновлять по мере появления на рынке новых моделей отечественных брендов и машин, производство которых локализовали в РФ.
Ранее в Минтрансе допустили, что в России может быть сформирован реестр водителей такси, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Германии не увидели «русского следа» в беспилотниках над Европой
- В Комиссии по госнаградам объяснили Лозе, как выдают «заслуженного артиста»
- Священник объяснил, почему разводятся венчанные пары
- СМИ: Несколько футбольных федераций призывают УЕФА отстранить Израиль
- Вышел фильм военкора Симонова «Под Богом и огнем»
- Писателя Быкова заочно приговорили к семи годам колонии
- В Петербурге назвали последствия от наглого закрытия летних кафе на Невском
- Армия России освободила Вербовое в Днепропетровской области
- Минпромторг представил первичный перечень авто для такси
- Россиянам назвали цену подготовки автомобиля к зимнему сезону
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru