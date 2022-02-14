CAS допустил Камилу Валиеву к Олимпиаде в Пекине

Ранее выездная панель CAS рассмотрела дело о положительной допинг-пробе Валиевой, заседание должно было решить судьбу дальнейших выступлений фигуристки на ОИ-2022. В декабре в пробе Валиевой обнаружили запрещенный триметазидин, ее временно отстранили от соревнований, пишет Ura.ru. Однако на следующий день спортсменка оспорила решение и продолжила выступать. Позже Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляцию на решение об отмене допуска фигуристки к соревнованиям.

Как отметил CAS, решение о допуске Валиевой до личного турнира принято с учетом её статуса «защищенной персоны», так как фигуристке еще не исполнилось 16 лет. В подобных случаях суд использует особый подход к делу и уделяет особое внимание действиям окружения спортсмена.

Кроме того, в CAS отметили серьезные проблемы, связанных с несвоевременным уведомлением о результатах допинг-пробы Валиевой. Об обнаружении у фигуристки запрещенного препарата стало известно лишь в начале февраля, напоминает «Свободная пресса».

