CAS допустил Камилу Валиеву к Олимпиаде в Пекине
Российская фигуристка Камила Валиева сможет выступить в одиночных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине. Соответствующее решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS).
Ранее выездная панель CAS рассмотрела дело о положительной допинг-пробе Валиевой, заседание должно было решить судьбу дальнейших выступлений фигуристки на ОИ-2022. В декабре в пробе Валиевой обнаружили запрещенный триметазидин, ее временно отстранили от соревнований, пишет Ura.ru. Однако на следующий день спортсменка оспорила решение и продолжила выступать. Позже Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляцию на решение об отмене допуска фигуристки к соревнованиям.
Как отметил CAS, решение о допуске Валиевой до личного турнира принято с учетом её статуса «защищенной персоны», так как фигуристке еще не исполнилось 16 лет. В подобных случаях суд использует особый подход к делу и уделяет особое внимание действиям окружения спортсмена.
Кроме того, в CAS отметили серьезные проблемы, связанных с несвоевременным уведомлением о результатах допинг-пробы Валиевой. Об обнаружении у фигуристки запрещенного препарата стало известно лишь в начале февраля, напоминает «Свободная пресса».
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